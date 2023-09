Brindisi-Heroes Den Bosch oggi in tv: programma, orario e diretta Champions League 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Brindisi-Heroes Den Bosch, sfida valida come semifinale delle qualificazioni della Champions League 2023/2024 di basket. Prosegue il percorso della formazione pugliese alla ricerca di un posto nella fase a gironi della competizione europea. Dopo aver battuto l’Oradea, per Brindisi è tempo di affrontare gli olandesi dell’Heroes Den Bosch, capaci di superare il Gottingen ai quarti. La palla a due è fissata alle ore 17:30 di venerdì 29 settembre sul parquet della Gloria Sports Arena di Belek, in Turchia. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Brindisi-Heroes Den Bosch, valida per le qualificazioni alla Champions League 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine della sfida e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.