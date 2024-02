Bologna-Lecce, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Bologna-Lecce, match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A 2023/2024. Da una parte i rossoblù che si sono rimessi in marcia in ottica quarto posto, dall’altra i salentini che cercano punti salvezza e fin qui hanno giocato un campionato di alto livello, soprattutto però in casa. Chi la spunterà? Allo stadio Dall’Ara si parte alle ore 15 di domenica 11 febbraio.

Bologna-Lecce sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Riccardo Mancini.