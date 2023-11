Bologna-Lazio oggi in tv: canale, orario e streaming Serie A 2023/2024

Alle 20:45 di oggi, venerdì 3 novembre Bologna e Lazio scenderanno in campo al Dall’Ara in occasione dell’anticipo dell’undicesima giornata di Serie A 2023/2024. La squadra di Thiago Motta ha perso solo una delle ultime dodici partite casalinghe in Serie A (5V, 6N) – contro il Milan il 21 agosto – e ha mantenuto la porta inviolata nella metà di queste gare, incluse due delle ultime tre. Adesso per Zirkzee e compagni c’è l’esame Lazio. Sarri lancia Ciro Immobile che ai rossoblù ha segnato nove gol in carriera. Il bomber biancoceleste punta la doppia cifra contro il Bologna, che deve valutare le condizioni di Beukema. Emergenza difensiva invece per Sarri che oltre a Casale potrebbe essere costretto a fare a meno anche di Romagnoli, affaticato. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e Sky, oltre che in streaming su Now e Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.