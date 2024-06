Bolelli/Vavassori-Krawietz/Puetz in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Halle 2024

Simone Bolelli e Andrea Vavassori sfideranno la coppia Krawietz/Puetz in finale all’Atp 500 di Halle 2024. Ottime prestazioni del duo azzurro anche sull’erba tedesca, dopo aver raggiunto la finale al Roland Garros sulla terra battuta; gli azzurri hanno superato Hanfmann/Koepfer in semifinale, due singolaristi prestati al doppio, in due set, e si apprestano a sfidare un’altra coppia casalinga per il titolo in Germania. Bolelli/Vavassori, primi nella Race verso le Finals di Torino, partono con i favori del pronostico e tenteranno di portare a casa il prestigioso titolo che per tanti anni, in singolare, è stato proprietà esclusiva di Roger Federer.

La finale tra Bolelli/Vavassori e Krawietz/Puetz si svolgerà oggi, domenica 23 giugno, a partire dalle ore 11.30 sull’Owl Arena, il campo centrale di Halle. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, attraverso uno dei canali dedicati all’evento: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) o Sky Sport Arena (204). Il match sarà visibile inoltre in live streaming su Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, Sportface.it proporrà aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti post-partita relativamente alla finale di doppio sull’erba teutonica.