Alle 21:00 di martedì 10 dicembre l’Inter farà visita al Bayer Leverkusen in occasione della sesta giornata della fase campionato di Champions League 2024/2025. Ancora nessuna sconfitta e zero gol subiti dopo cinque turni per la squadra di Inzaghi, seconda in classifica solo alle spalle del Liverpool. Non sarà però facile ripetersi in Germania, dove Dimarco e compagni affronteranno il Bayer Leverkusen, distante solo 3 punti e pronto a dare gran filo da torcere ai nerazzurri. Saranno proprio i ragazzi di Xabi Alonso a scendere in campo con i favori del pronostico secondo i bookies. La partita sarà trasmessa in diretta sui canali Sky Sport e sarà possibile seguirla anche in streaming su Sky Go e NOW. Sportface.it vi terrà aggiornati sulle possibili scelte di formazione di Inzaghi e nel post gara vi offrirà le pagelle e le parole dei protagonisti.