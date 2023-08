Athletic Bilbao-Real Madrid oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Liga 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Athletic Bilbao e Real Madrid, valevole per la prima giornata di Liga 2023/2024. Parte la nuova stagione anche per i Blancos di Carlo Ancelotti, quasi sicuramente al suo ultimo anno sulla panchina madrilena. La squadra negli ultimi giorni ha dovuto fare i conti con il pesante infortunio di Courtois e ora arriva l’esordio su un campo sempre piuttosto ostico come quello basco. La sfida è in programma oggi, sabato 12 agosto, alle ore 21:30 al San Mamés di Bilbao. Diretta sulla piattaforma Dazn.