Alle 21:00 di martedì 10 dicembre l’Atalanta ospiterà il Real Madrid in occasione della sesta giornata della fase campionato di Champions League 2024/2025. La squadra di Gasperini sta benissimo, ma nonostante le otto vittorie consecutive saranno i Blancos a scendere in campo leggermente favoriti, complice la maggiore esperienza europea. Finora la Dea ha fatto decisamente meglio in Champions, tanto che ha ben 5 punti in più di rivali, ma non si può sorvolare sul fatto che al Gewiss Stadium arriverà una squadra che vanta campioni del calibro di Mbappé, Bellingham e Vinicius. La partita sarà trasmessa in diretta sui canali Sky Sport e sarà possibile seguirla anche in streaming su Sky Go e NOW. Sportface.it vi terrà aggiornati sulle possibili scelte di formazione di Gasperini e nel post gara vi offrirà le pagelle e le parole dei protagonisti.