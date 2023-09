Atalanta-Cagliari, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Atalanta-Cagliari, match valido per la quinta giornata di Serie A 2023/2024. Avvio un po’ claudicante per i nerazzurri bergamaschi, due vittorie e due sconfitte, mentre per i sardi manca ancora il primo successo stagionale, dunque tre punti fondamentali quelli del Gewiss Stadium. Chi vincerà? Appuntamento fissato alle ore 15 di domenica 24 settembre.

Atalanta-Cagliari sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Alessandro Iori.