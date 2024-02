Arnaldi-Shelton in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Acapulco 2024

Matteo Arnaldi sfiderà Ben Shelton nel secondo turno dell’ATP 500 di Acapulco 2024, torneo in programma sul cemento messicano. Dopo la straordinaria vittoria ai danni di Taylor Fritz – la prima in carriera contro un top-10 del ranking mondiale sul veloce – per il tennista sanremese il percorso nel ricco torneo oltreoceano di certo non diventa più semplice. Un tabellone di alto livello, che gli pone di fronte subito un altro ostacolo durissimo come Ben Shelton. Sfida assai dura, ma tutta da vivere per il nostro giocatore, che continua a fare progressi.

