Argentina-Ecuador oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Copa America 2024

Il canale, l’orario e tutte le indicazioni per vedere in diretta Argentina-Ecuador, match valido per i quarti di finale della Copa America 2024. Iniziano i quarti di finale e scendono subito in campo i Campioni del Mondo in carica. Lautaro Martinez e compagni hanno dominato la fase a gironi, con tre vittorie in altrettante partite, cinque gol fatti e zero subiti. Un cammino perfetto finora per l’Albiceleste, che parte ora con i favori del pronostico contro l’Ecuador che è andato un po’ a corrente alternata nella prima fase. Un solo successo contro la Giamaica, poi la sconfitta contro il Venezuela e il pari a reti inviolate contro il Messico. Le due squadre si sono affrontate poche settimane fa in amichevole, con vittoria dell’Argentina per 1-0.

Il calcio d’inizio di Argentina-Ecuador è fissato per le ore 3.00 italiane, nella notte tra giovedì 4 e venerdì 5 luglio all’NGR Stadium di Houston, Texas. La partita sarà visibile in diretta tv in chiaro da Sportitalia, che detiene i diritti della Copa America e trasmetterà il match anche in diretta streaming. Il torneo sarà visibile inoltre per gli abbonati anche su Mola TV attraverso l’app su una smart tv compatibile e in streaming.