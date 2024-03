Arezzo-Fermana oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Arezzo-Fermana, match valevole per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione toscana si trova a metà classifica e sogna di qualificarsi per i playoff; per riuscirci deve assolutamente vincere questo match e fare un gran finale di stagione. La compagine marchigiana, dal suo canto, vorrebbe conquistare la salvezza evitando di disputare i playout, per questo motivo diventa fondamentale vincere su questo campo. La squadra padrona di casa è reduce da tre vittorie, una sconfitta e un pareggio nelle ultime cinque gare e ha intenzione di prendersi i tre punti tra le mura amiche. La formazione ospite, invece, è ultima in classifica con soli 22 punti e, dopo aver ottenuto appena quattro punti nelle ultime cinque, spera di tornare alla vittoria. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 24 marzo alle ore 14:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 254.

