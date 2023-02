Al-Ahly-Real Madrid domani in tv: canale, orario e streaming semifinale Mondiale per club 2023

Grande attesa per Al Ahly-Real Madrid, match valevole per la seconda semifinale del Mondiale per Club 2022. Si gioca alle 20:00 di mercoledì 8 febbraio a Rabat. In palio c’è il pass per l’ultimo atto e i blancos di Carlo Ancelotti naturalmente partono favoriti. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport, mentre lo streaming sarà affidato a Sky Go e NOW.