A che ora gareggia Luna Rossa oggi sabato 28 settembre, Finali Louis Vuitton Cup 2024: orario, tv e streaming

Oggi, sabato 28 settembre, alle 14:10 e alle 15:15 sono in programma la terza e la quarta regata delle finali di Louis Vuitton Cup 2024, il torneo che selezionerà la sfidante di Emirates New Zealand in America’s Cup. Luna Rossa e Ineos Britannia ripartono dall’1-1 della giornata inaugurale che ha messo in evidenza il grande equilibrio di questo confronto. Le barche sono entrambe veloci e i due team hanno degli equipaggi estremamente talentuosi. Vento forte e mare mosso hanno caratterizzato il campo gara nel primo giorno. L’equipaggio guidato da Jimmy Spithill e Francesco Bruni è riuscito comunque a dare solidità alla prestazione di Luna Rossa, che in questa giornata proverà ad avvicinarsi ai sette punti utili per conquistare la vittoria e la qualificazione al Match di America’s Cup.

Si parte alle 14:10 e nella prima regata odierna gli italiani partiranno mure a dritta. Da valutare le condizioni meteo, dopo che il vento forte di giovedì ha favorito una velocità altissima dei due AC75. Luna Rossa ha fatto segnare la punta massima di velocità (52.31kn) e anche quella di velocità media (40.92kn). Giovedì oltre ai titolarissimi Jimmy Spithill e Francesco Bruni al timone e Umberto Molineris e Andrea Tesei in veste di trimmer, l’equipaggio ha visto, tra i cyclor, Enrico Voltolini e Bruno Rosetti in entrambi i match, mentre Cesare Gabbia ed Emanuele Liuzzi si sono alternati con Paolo Simion e Luca Kirwan. Quali saranno i protagonisti in questa seconda giornata di finali? Non resta che attendere.

Potrete seguire le due regate di sabato 28 settembre su Italia Uno in chiaro e su Sky al canale Sky Sport America’s Cup (205). Diretta streaming prevista su Mediaset Infinity, sul sito di Sport Mediaset e su NOW. Non solo. Potrete seguire (con commento inglese) le emozioni delle gare anche sul canale Youtube dell’America’s Cup. Sportface.it vi terrà invece compagnia con una diretta testuale a partire dalle 14:15.

DATA: Sabato 28 settembre

ORARI LUNA ROSSA: 14:10 e 15:15

TV e STREAMING: Italia Uno, Sky Sport America’s Cup, Mediaset Infinity, NOW, Youtube America’s Cup