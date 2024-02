Slittino, Coppa del Mondo: miglior tempo per Verena Hofer a Sigulda

Nella penultima tappa di Coppa del Mondo di slittino in Lettonia, a Sigulda, Verena Hofer fa segnare il miglior crono nel singolo femminile di NationsCuptempo. Terzo posto per l’altra azzurra figlia d’arte Nina Zöggeler. Partita con il pettorale numero 2, Hofer ha coperto il budello baltico in 41.959 garantendosi un margine di 0.281 sulla statunitense Summer Britcher e 0.310 sulla compagna di squadra. Italia bene anche nel doppio maschile, che vede Ludwig Rieder e Lukas Gufler in vetta con il tempo di 42.292. Seguono a 0.033 i cinesi Jubayi/Hou e gli slovacchi Vavercek/Zmij a 0.092. Per quanto riguarda il singolo maschile invece, il padrone di casa Gints Berzins è al comando della classifica del singolo maschile grazie al tempo di 48.13. Alle sue spalle, secondo posto per lo svedese Svante Kohala a 0.399, mentre l’ucraino Anton Dukach è terzo a 0.495. Alex Gufler è incappato in un problema nel tratto finale del budello chiudendo ultimo, attardato di parecchi secondi. Tutti gli equipaggi in gara risultano qualificati per la prova di Coppa del Mondo del fine settimana.