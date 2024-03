Sci di fondo, trionfo Svezia nella 50km femminile di Oslo: vince Karlsson davanti a Andersson, lontana Ganz

Frida Karlsson brilla nel tempio dello sci di fondo di Holmenkollen e si aggiudica la 50km di Oslo, appuntamento valido per la Coppa del Mondo di sci di fondo femminile 2023/24. Nella gara più importante della stagione la svedese ha imposto un gran ritmo, che le ha permesso di rimanere in solitaria per quasi 20km, staccando nettamente le avversarie. La classe ’99 ha chiuso con il crono di 2:20:20.3, con oltre un minuto di vantaggio sulla connazionale Ebba Andersson, seconda a 1:19.3. Completa il podio sul terzo gradino la teutonica Katharina Hennig, che regola in volata l’austriaca Teresa Stadlober. Seguono due delle atlete più quotate della vigilia come Kerttu Niskanen e Jonna Sundling, mentre la leader della classifica generale Jessica Diggins chiude 11esima dopo una caduta, davanti alla rivale Linn Svahn. Per l’Italia c’è il 30esimo posto di Caterina Ganz, staccata di oltre 12 minuti da Karlsson, mentre Anna Comarella non ha concluso la gara.