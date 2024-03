Sci di fondo, 20 km femminile Lahti 2024: trionfa Parmakoski, Ganz chiude ventesima

Sei anni dopo l’ultima vittoria, Krista Parmakoski torna sul gradino più alto del podio e lo fa in Finlandia, vincendo la 20 chilometri a tecnica classica di Lahti 2024. 52:08.0 il tempo della 33enne, profeta in patria e bravissima a tenere a debita distanza le rivali, che nel finale hanno tentato la rimonta, senza però riuscirci. Secondo posto per la tedesca Victoria Carl, staccata di 1’9″, mentre in terza posizione c’è un’altra finlandese: Kerttu Niskanen (+9.9). Completano la top 5 altre due atlete scandinave: la svedese Sundling e la finlandese Matintalo.

Ventesima piazza per l’unica azzurra al via, Caterina Ganz, staccata di 3 minuti e 6 dalla vetta ma in grado di ottenere il quarto piazzamento stagionale tra le prime 20. Nessuna novità infine in ottica Coppa del Mondo, con la statunitense Jessie Diggins che nonostante il 21° posto resta saldamente al comando. La svedese Ebba Andersson ha sì recuperato una manciata di punti grazie al decimo posto, ma per riaprire la Coppa di specialità serviva ben altro.