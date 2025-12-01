Dopo i risultati solidi di Ruka, gli azzurri ripartono dalla Norvegia: sprint, skiathlon e 10 km per confermarsi ai vertici.

Archiviata la trasferta di Ruka con ottimi segnali nella 20 km skating, la nazionale italiana di sci di fondo si prepara alla seconda tappa della Coppa del Mondo, a Trondheim, in Norvegia, dal 5 al 7 dicembre. Il weekend di gare prevede una sprint a tecnica classica, uno skiathlon e una 10 km individuale a tecnica libera, tappe chiave per consolidare il rendimento stagionale.

Il responsabile tecnico Markus Cramer ha confermato gli atleti già impegnati nell’ultimo fine settimana, puntando su un gruppo rodato. Al maschile, la squadra schiererà Federico Pellegrino, Michael Hellweger, Elia Barp, Davide Graz, Simone Daprà, Paolo Ventura, Martino Carollo, Giacomo Gabrielli, Simone Mocellini, Giovanni Ticcò. Al femminile, invece, saranno al via Caterina Ganz, Nicole Monsorno, Federica Cassol, Nadine Laurent, Iris De Martin Pinter, Anna Comarella e Maria Gismondi.

Trondheim porta con sé memorie importanti per i colori italiani: il 27 febbraio 2024, proprio qui, Federico Pellegrino ha conquistato l’argento mondiale nella sprint ai Campionati del Mondo. L’ultimo podio azzurro in Coppa del Mondo nella località scandinava risale invece al 2000, quando Stefania Belmondo trionfò nella 5 km a tecnica libera, scrivendo una pagina storica dello sci nordico tricolore.

Intanto, la squadra junior prosegue la preparazione in quota a Livigno, in raduno fino al 3 dicembre. Il direttore tecnico giovanile Paolo Rivero ha convocato gli atleti Federico Pozzi, Nicolò Bianchi, Alessio Romano, Luca Ferrari, Daniel Pedranzini, Luca Pietroboni, Marie Schwitzer, Vanessa Cagnati, Marta Belotti e Caterina Milani, accompagnati dai tecnici Stefano Corradini e Matteo Betta, per un lavoro mirato sulle nuove generazioni del fondo italiano.