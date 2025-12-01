La Juventus ha svolto tutti gli esami strumentali del caso dopo il problema che ha costretto Vlahovic a lasciare il campo contro il Cagliari. Ecco la nota ufficiale.

Dusan Vlahovic è stato costretto, contro il Cagliari, a lasciare il campo nel corso del primo tempo e le lacrime avevano già reso l’idea dell’entità dell’infortunio. Ecco cos’ha perciò comunicato in via ufficiale il club pochi minuti fa.

Che tegola per Vlahovic: la Juventus lo perde per diverse settimane

Come reso noto: “In seguito al problema muscolare accusato durante la partita Juventus – Cagliari, questa mattina Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical”.

“Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo – tendinea dell’adduttore lungo di sinistra”.

“Saranno necessari ulteriori consulti medici per definire le modalità terapeutiche più appropriate”, scrive il club in conclusione.