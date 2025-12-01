Nuova prova di forza per Nadia Battocletti nel cross internazionale alla periferia di Madrid: l’azzurra centra il secondo posto nella tappa Gold del circuito mondiale, confermando una stagione campestre di altissimo livello. L’italiana resiste al forcing etiope e nel giro decisivo scavalca ancora una volta Jebet, chiudendo a pochi secondi dalla vetta e rafforzando le sensazioni in vista degli Europei di metà dicembre.

Nadia Battocletti continua a brillare nel panorama del cross mondiale. Dopo il successo di stagione ad Atapuerca e l’ottimo esordio di Atapuerca, la 25enne trentina firma un altro podio pesante sui prati spagnoli del Parque de Andalucía, chiudendo gli 8,040 chilometri in 25:34. L’azzurra parte con personalità, prendendo immediatamente la testa del gruppo e provando a imprimere un passo competitivo già dal primo dei quattro giri.

La gara s’infiamma nel terzo giro, quando Yenenesh Shimket cambia marcia e lancia il forcing decisivo: un’accelerazione secca che spezza l’equilibrio e proietta l’etiope verso il trionfo finale, chiuso in 25:34. Battocletti non molla e risponde nel modo più congeniale al suo profilo: nel giro conclusivo ritrova energie e lucidità, risale una posizione e supera ancora una volta Sheila Jebet, chiudendo 2ª in 25:34, a quindici secondi dal tempo imposto da Shimket lo scorso weekend. Il confronto diretto resta un riferimento importante: Shimket si conferma a +15”, Jebet si deve accontentare della terza piazza in 25:59.

Le sensazioni verso gli Europei di dicembre

Dopo la gara, Battocletti racconta le sue sensazioni con la sincerità di chi sa guardare già oltre il risultato: “Chiudo questa prova molto soddisfatta. Il lavoro dell’ultima settimana, incentrato sull’aumento dei carichi in allenamento, si è fatto sentire. Aver tolto 30” al riferimento dell’anno scorso non è un dettaglio da poco. Sono davvero contenta del rendimento. Ora restano da curare gli ultimi giorni di preparazione a casa, con calma e qualità, prima della trasferta europea”. Il mirino resta puntato sul 14 dicembre, in Portogallo, per l’appuntamento continentale di Lagoa.

Gli altri piazzamenti femminili

Dietro al duo di testa, la top 6 femminile si completa con: la britannica Megan Keith (26:01), la burundese Micheline Niyomahoro (Nissolino Sport, 27:27), la spagnola Laura Luengo (27:39).

La corsa maschile: Kwizera domina

Nella prova dedicata agli uomini, a imporsi è il burundese Rodrigue Kwizera in 22:58. Alle sue spalle, secondo l’eritreo Saymon Amanuel (23:06), terzo l’ugandese Dismas Yeko (23:14).

Tra gli italiani, 11° Yohanes Chiappinelli in 24:10 nel suo primo atto stagionale sui prati.

Under 20, Boyano il più rapido

Nel segmento under 20, 4,075 chilometri e un crono da riferimento di 12:08, il successo è per lo spagnolo Adrià Boyano.

15° e migliore tra gli italiani, Vittore Borromini (Carabinieri) in 12:42.