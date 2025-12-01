Inizio col botto per l’Italia nella tappa svizzera: una quaterna in testa, raccolta in 94 centesimi

La Coppa Europa di sci alpino femminile riparte nel segno dell’Italia. Nel primo dei due slalom giganti disputati a Zinal, nel comprensorio elvetico di Zinal, il team azzurro firma un’impresa totale piazzando quattro atlete ai vertici della classifica: Laura Steinmair, Sophie Mathiou, Carole Agnelli e Alice Pazzaglia chiudono rispettivamente al primo, secondo, terzo e quarto posto, racchiuse in appena 0″94.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

A trascinare la quaterna è Laura Steinmair, 25 anni, altoatesina originaria di Valdaora (Val Pusteria), già con cinque presenze in Coppa del Mondo. Fino a questa gara, il suo miglior piazzamento nel gigante di Coppa Europa era l’ottavo posto, conquistato proprio a Zinal dodici mesi fa. Dopo una prima manche chiusa al terzo posto, la sciatrice dell’Esercito italiano ha capitalizzato al meglio l’uscita di scena della tedesca Jana Fritz, mettendo la firma sulla vittoria con 0″47 di vantaggio su Sophie Mathiou, carabiniera valdostana di Charvensod (Aosta), al secondo podio continentale della carriera dopo il secondo posto del gigante di febbraio a Oberjoch (Germania).

A completare il podio è Carole Agnelli, 27 anni, atleta della Polizia di Stato, protagonista di una prima manche conclusa al secondo posto proprio davanti a Steinmair. Nel segmento finale, Agnelli ha tagliato il traguardo a 0″78 dalla vetta, esordendo così nella top3 del circuito continentale.

E c’è spazio anche per il sorpasso da applausi di Alice Pazzaglia, 23 anni, pisana, anche lei tesserata per l’Esercito: grazie al miglior tempo assoluto nella seconda manche, ha recuperato 14 posizioni conquistando il quarto posto, nuovo primato personale in Coppa Europa.

La giornata d’oro italiana si allarga con i piazzamenti di Ambra Pomarè (8ª), Sara Allemand (12ª), Annette Belfrond (17ª), Tatum Bieler (20ª) e Francesca Carolli (28ª). Giulia Valleriani, invece, non ha concluso la seconda manche.

Un en-plein azzurro di tali proporzioni non si vedeva dal 16 marzo 2012, quando il superG di Pila (Aosta) premiò Elena Fanchini, scomparsa nel 2023, davanti alle compagne Lisa Agerer, Camilla Borsotti e Verena Stuffer.

La tappa di Zinal prosegue: martedì 2 dicembre è in programma il secondo slalom gigante femminile.