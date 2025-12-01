Dal 4 al 7 dicembre, la spada a Vancouver, la sciabola nel GP di Orleans, fioretto femminile a Busan e maschile a Fukuoka.

Tutte le armi in Coppa del Mondo. Sarà un super weekend di gare, il prossimo fine settimana, per la scherma italiana: da giovedì 4 a domenica 7 dicembre, infatti, saranno complessivamente ben 72 gli atleti azzurri impegnati sulle pedane internazionali. Debutto stagionale nel circuito iridato per la spada femminile e maschile, di scena a Vancouver, in Canada. Secondo appuntamento invece per le altre specialità: donne e uomini della sciabola affronteranno il Grand Prix di Orleans, storica tappa francese del calendario, mentre si sdoppierà in Asia il fioretto con la prova femminile di Busan, in Corea del Sud, e quella maschile a Fukuoka, in Giappone.

LA SPADA IN CANADA

Esordio in Coppa del Mondo 2025/2026 a Vancouver per le spadiste del Commissario tecnico Dario Chiadò e gli spadisti del CT Diego Confalonieri. Sulle pedane del Richmond Olympic Oval le giornate di giovedì 4 e venerdì 5 dicembre saranno dedicate ai turni preliminari prima per le donne e poi per gli uomini da cui sono esentati i “top 16” del ranking mondiale; sabato 6 i tabelloni principali delle due prove individuali; chiusura domenica 7 con le due competizioni a squadre.

Nella spada femminile rappresenteranno l’Italia la n° 3 del seeding Giulia Rizzi, Alberta Santuccio (8), Sara Maria Kowalczyk (9), Rossella Fiamingo (12), Lucrezia Paulis (20), Federica Isola (25), Nicol Foietta (46), Roberta Marzani (41), Gaia Caforio (55), Alessandra Bozza (60), Carola Maccagno (89) e Beatrice Cagnin (253).

Al maschile, invece, saranno impegnati Davide Di Veroli (n° 4 della classifica mondiale), Matteo Galassi (8), Andrea Santarelli (24), Valerio Cuomo (32), Gianpaolo Buzzacchino (39), Giacomo Paolini (46), Gabriele Cimini (78), Giulio Gaetani (70), Simone Mencarelli (64), Filippo Armaleo (152), Enrico Piatti (136) e Fabio Mastromarino.

Già designati anche i due quartetti per le gare a squadre: il team azzurro delle donne sarà composto da Gaia Caforio, Sara Maria Kowalczyk, Lucrezia Paulis e Alberta Santuccio; la formazione degli uomini si schiererà con Gianpaolo Buzzacchino, Valerio Cuomo, Matteo Galassi ed Enrico Piatti.

Con i CT Chiadò e Confalonieri, saranno in Canada i maestri Roberto Cirillo, Daniele Pantoni e Alfredo Rota, il medico Edoardo Colantoni e i fisioterapisti Francesco Aragona e Andrea Petrini.

LA SCIABOLA IN FRANCIA

Dopo il debutto nella tappa di Coppa del Mondo disputata ad Algeri, la sciabola affronta il primo Grand Prix della stagione a Orleans, appuntamento del circuito d’élite GP FIE che prevede solo gare individuali a punteggio maggiorato. Il programma transalpino prevede, pedane del Palais des Sports, giovedì 4 dicembre le qualificazioni femminili, venerdì 5 i preliminari della prova maschile e sabato 6 i tabelloni principali delle due competizioni con fasi finali previste sul sontuoso palcoscenico dello Zénith.

Le sciabolatrici del Commissario tecnico Andrea Aquili saranno Michela Battiston (n° 8 del ranking), Chiara Mormile (22), Mariella Viale (24), Eloisa Passaro (37), Alessia Di Carlo (69), Manuela Spica (64), Michela Landi (75), Martina Criscio (80), Carlotta Fusetti (82), Claudia Rotili (95), Rebecca Gargano (181) e Maria Clementina Polli (196).

Tra gli uomini, invece, gli sciabolatori del CT Andrea Terenzio in gara saranno Luca Curatoli (n° 5 del seeding), Michele Gallo (10), Pietro Torre (30), Dario Cavaliere (39), Edoardo Cantini (97), Matteo Neri (122), Giacomo Mignuzzi (125), Marco Mastrullo (138), Leonardo Dreossi (163), Lupo Veccia Scavalli (198), Cosimo Bertini (213) e Marco Stigliano (238).

Con i Commissari tecnici Aquili e Terenzio, lavoreranno in Francia i maestri Leonardo Caserta, Marco Ciari e Diego Occhiuzzi, affiancati dal preparatore atletico Riccardo Nuccio e dai fisioterapisti Andrea Giannattasio e Simone Picquadio.

FIORETTISTE IN COREA

Dopo il grande esordio di Palma de Maiorca, il fioretto femminile fa tappa a Busan. Il calendario prevede i preliminari venerdì 5 dicembre per le atlete oltre la 16^ posizione del ranking, sabato 6 il tabellone principale della prova individuale e domenica 7 la competizione a squadre.

Per l’Italia sulle pedane dell’Indoor Gymnasium saliranno Martina Favaretto (n° 2 al mondo), Anna Cristino (4), Martina Batini (6), Arianna Errigo (8), Elena Tangherlini (15), Martina Sinigalia (17), Alice Volpi (21), Francesca Palumbo (25), Irene Bertini (28), Carlotta Ferrari (33), Aurora Grandis (49) e Giulia Amore (201).

Per designare le quattro componenti della squadra sono convocate in cinque: Martina Batini, Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Alice Volpi.

Le azzurre saranno guidate nella trasferta coreana dal CT Simone Vanni, affiancato dai maestri Fabio Galli e Alessandro Puccini, dal medico Andreas Lucchetti e dal fisioterapista Massimiliano Aver.

FIORETTISTI IN GIAPPONE

Sarà infine Fukuoka la sede del secondo appuntamento di Coppa del Mondo per il fioretto maschile. Come per le donne in Corea, anche per gli uomini in terra giapponese il programma si articolerà su tre giorni, dalle qualificazioni del venerdì 5 dicembre (da cui sono esentati i “top 16”) alla giornata clou della gara individuale prevista per sabato 7, fino alla prova a squadre di domenica 8.

I fiorettisti azzurri impegnati al Kitakyushu Messe saranno Tommaso Marini (n° 3 al mondo), Filippo Macchi (6), Alessio Foconi (11), Davide Filippi (20), Giulio Lombardi (32), Tommaso Martini (35), Edoardo Luperi (37), Damiano Di Veroli (53), Damiano Rosatelli (72), Alessio Di Tommaso (84), Lorenzo Nista (89) e Giuseppe Franzoni (128). Un turno di riposo per Guillaume Bianchi, appena diventato papà.

Il quartetto del Team Event, infine, sarà composto dai convocati Alessio Foconi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Davide Filippi.

Per lo staff tecnico del Responsabile d’arma Simone Vanni, saranno presenti in Giappone i maestri Luca Simoncelli, Marco Ramacci e Marco Vannini, supportati dal medico Sebastiano Vasta e dalla fisioterapista Sara Primavera.

UN FUSO ORARIO “PER ARMA”

Sarà un weekend intensissimo per tutti gli appassionati di scherma che vorranno seguire i 72 atleti azzurri impegnati in giro per il mondo.

E se per la sciabola a Orleans non ci sarà da cambiare le proprie abitudini, con inizio degli assalti al mattino e fine nel tardo pomeriggio, per le altre armi toccherà adattarsi a due fusi orari diversi.

Per il fioretto, sia femminile in Corea che maschile in Giappone, bisognerà tenere conto di “otto ore d’anticipo”: i match partiranno già nella notte italiana, per concludersi quando nel nostro Paese sarà tarda mattina (le ore 20 asiatiche saranno le 12 in Italia).

Per la spada, invece, discorso opposto: in Canada le lancette sono “indietro” di nove ore, dunque le gare partiranno alle 18 italiane, per concludersi nella notte.

Coppa del Mondo di spada femminile e maschile – Vancouver (Canada), 4-7 dicembre 2025

Spadiste azzurre – gara individuale femminile: Giulia Rizzi (n° ranking 3), Alberta Santuccio (8), Sara Maria Kowalczyk (9), Rossella Fiamingo (12), Lucrezia Paulis (20), Federica Isola (25), Nicol Foietta (46), Roberta Marzani (41), Gaia Caforio (55), Alessandra Bozza (60), Carola Maccagno (89), Beatrice Cagnin (253)

Spadisti azzurri – gara individuale maschile: Davide Di Veroli (n° ranking 4), Matteo Galassi (8), Andrea Santarelli (24), Valerio Cuomo (32), Gianpaolo Buzzacchino (39), Giacomo Paolini (46), Gabriele Cimini (78), Giulio Gaetani (70), Simone Mencarelli (64), Filippo Armaleo (152), Enrico Piatti (136), Fabio Mastromarino

Spadiste azzurre – gara a squadre femminile: Gaia Caforio, Sara Maria Kowalczyk, Lucrezia Paulis, Alberta Santuccio

Spadisti azzurri – gara a squadre maschile: Gianpaolo Buzzacchino, Valerio Cuomo, Matteo Galassi, Enrico Piatti

Commissari tecnici: Dario Chiadò (femminile), Diego Confalonieri (maschile)

Staff tecnico: Roberto Cirillo, Daniele Pantoni, Alfredo Rota

Medico: Edoardo Colantoni

Fisioterapisti: Francesco Aragona, Andrea Petrini

Il programma di Vancouver

Giovedì 4 dicembre – Preliminari gara individuale femminile

Venerdì 5 dicembre – Preliminari gara individuale maschile

Sabato 6 dicembre – Gare individuali, tabelloni principali (femminile e maschile)

Domenica 7 dicembre – Gare a squadre (femminile e maschile)

Grand Prix di sciabola femminile e maschile – Orleans (Francia), 4-6 dicembre 2025

Sciabolatrici azzurre – gara individuale femminile: Michela Battiston (n° ranking 8), Chiara Mormile (22), Mariella Viale (24), Eloisa Passaro (37), Alessia Di Carlo (69), Manuela Spica (64), Michela Landi (75), Martina Criscio (80), Carlotta Fusetti (82), Claudia Rotili (95), Rebecca Gargano (181), Maria Clementina Polli (196)

Sciabolatori azzurri – gara individuale maschile: Luca Curatoli (n° ranking 5), Michele Gallo (10), Pietro Torre (30), Dario Cavaliere (39), Edoardo Cantini (97), Matteo Neri (122), Giacomo Mignuzzi (125), Marco Mastrullo (138), Leonardo Dreossi (163), Lupo Veccia Scavalli (198), Cosimo Bertini (213), Marco Stigliano (238)

Commissari tecnici: Andrea Aquili (femminile), Andrea Terenzio (maschile)

Staff tecnico: Leonardo Caserta, Marco Ciari, Diego Occhiuzzi

Preparatore atletico: Riccardo Nuccio

Fisioterapisti: Andrea Giannattasio, Simone Picquadio

Il programma di Orleans

Giovedì 4 dicembre – Preliminari gara individuale femminile

Venerdì 5 dicembre – Preliminari gara individuale maschile

Sabato 6 dicembre – Gare individuali, tabelloni principali (femminile e maschile)

Coppa del Mondo di fioretto femminile – Busan (Corea), 5-7 dicembre 2025

Fiorettiste azzurre – gara individuale femminile: Martina Favaretto (n° ranking 2), Anna Cristino (4), Martina Batini (6), Arianna Errigo (8), Elena Tangherlini (15), Martina Sinigalia (17), Alice Volpi (21), Francesca Palumbo (25), Irene Bertini (28), Carlotta Ferrari (33), Aurora Grandis (49), Giulia Amore (201)

Fiorettiste azzurre – gara a squadre femminile: quattro tra Martina Batini, Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto, Alice Volpi

Commissario tecnico: Simone Vanni

Staff tecnico: Fabio Galli, Alessandro Puccini

Medico: Andreas Lucchetti

Fisioterapista: Massimiliano Aver

Il programma di Busan

Venerdì 5 dicembre – Preliminari gara individuale femminile

Sabato 6 dicembre – Gara individuale femminile

Domenica 7 dicembre – Gara a squadre femminile

Coppa del Mondo di fioretto maschile – Fukuoka (Giappone), 5-7 dicembre 2025

Fiorettisti azzurri – gara individuale maschile: Tommaso Marini (n° ranking 3), Filippo Macchi (6), Alessio Foconi (11), Davide Filippi (20), Giulio Lombardi (32), Tommaso Martini (35), Edoardo Luperi (37), Damiano Di Veroli (53), Damiano Rosatelli (72), Alessio Di Tommaso (84), Lorenzo Nista (89), Giuseppe Franzoni (128)

Fiorettisti azzurri – gara a squadre maschile: Alessio Foconi, Filippo Macchi, Tommaso Marini, Davide Filippi

Staff tecnico: Luca Simoncelli, Marco Ramacci, Marco Vannini

Medico: Sebastiano Vasta

Fisioterapista: Sara Primavera