Tabellone parallelo maschile Mondiali Courchevel-Meribel 2023: tre azzurri al via

Il tabellone dello slalom parallelo maschile dei Mondiali di Courchevel-Meribel 2023. Negli ottavi di finale ottima presenza azzurra in questa specialità nella quale l’exploit è sempre dietro l’angolo. Sognano in grande Alex Vinatzer, Filippo Della Vite e Luca De Aliprandini, la medaglia non è impossibile per i tre italiani che cercano di approdare ai quarti di finale. Di seguito ecco il tabellone completo.

OTTAVI DI FINALE

1 Windingstad (NOR) vs 16 Verdu (AND)

8 Maes (BEL) vs 9 Haugan (NOR)

5 Schmid (GER) vs 12 Della Vite (ITA)

4 Vinatzer (ITA) vs 13 Kranjec (SLO)

3 Raschner (AUT) vs 14 Roenngren (SWE)

6 Pinturault (FRA) vs 11 Steen Olsen (NOR)

7 Strasser (GER) vs 10 De Aliprandini (ITA)

2 Pertl (AUT) vs 15 Radamus (USA)

QUARTI DI FINALE

Q1 – 1 Windingstad (NOR) o 16 Verdu (AND) vs 8 Maes (BEL) o 9 Haugan (NOR)

Q2 – 5 Schmid (GER) o 12 Della Vite (ITA) vs 4 Vinatzer (ITA) o 13 Kranjec (SLO)

Q3 – 3 Raschner (AUT) o 14 Roenngren (SWE) vs 6 Pinturault (FRA) o 11 Steen Olsen (NOR)

Q4 – 7 Strasser (GER) o 10 De Aliprandini (ITA) vs 2 Pertl (AUT) o 15 Radamus (USA)

SEMIFINALI

S1 – Vincente Q1 vs Vincente Q2

S2 – Vincente Q3 vs Vincente Q4

FINALINA

Perdente S1 vs Perdente S2

FINALE

Vincente S1 vs Vincente S2