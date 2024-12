La cronaca dello slalom speciale di Val d’Isere, gara valevole per la Coppa del Mondo maschile 2024/2025 di sci alpino. Archiviato lo slalom gigante del sabato, in cui lo svizzero Marco Odermatt è tornato al trionfo, precedendo gli austriaci Feurstein e Brennsteiner, si torna a gareggiare tra i pali stretti. Nessuno dei tre atleti sul podio era presente nello slalom di questa domenica, dove il grande atteso rispondeva al nome Lucas Pinheiro Braathen.

Il brasiliano, sorpresa in negativo nella gara di sabato con un’uscita di scena nella seconda manche, andava a caccia di riscatto, ma se l’è dovuta vedere con una concorrenza molto agguerrita. Chi c’era tra i papabili vincitori? Il francese Clement Noel, pettorale rosso di specialità, il norvegese Henrik Kristoffersen e lo svizzero Loic Meillard. A rappresentare l’Italia, invece, Alex Vinatzer, Stefano Gross, Tobias Kastlunger e Filippo Della Vite. Ecco com’è andata: chi ha vinto, chi è salito sul podio, la top 10, il piazzamento degli italiani e la classifica generale aggiornata.

COPPA DEL MONDO 2024/2025: TUTTE LE TAPPE E LE GARE

Kristoffersen come Tomba

Henrik Kristoffersen ritrova la vittoria dopo quasi 2 anni e conquista la terza vittoria in slalom in Val d’Isere. Lo fa grazie a una seconda manche da manuale, in cui non si limita a gestire il vantaggio ma incrementa il gap sugli avversari e si regala il gradino più alto del podio. Per il norvegese si tratta dell’89° podio in carriera in Coppa del Mondo: eguagliato Alberto Tomba, sesto di tutti i tempi.

Doppietta norvegese

Completano il podio Atle Lie McGrath, che è secondo a 52 centesimi e confeziona l’uno-due Norvegia, e Loic Meillard, protagonista di una manche molto solida. Completano la top 5 il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen e l’austriaco Manuel Feller, appaiati al quarto posto.

Due azzurri in top 10

Miglior risultato in carriera per Tobias Kastlunger, il quale recupera la bellezza di 22 posizioni e chiude settimo, ritoccando il miglior risultato della carriera in Coppa del Mondo. Per lui anche miglior tempo di manche. A completare la giornata da sogno per l’Italia è Alex Vinatzer, che grazie ad una serie di uscite (compresa quella del francese Amiez, al comando dopo la prima manche) riesce a chiudere tra i primi 10. Infine, diciassettesima piazza per Stefano Gross (+8 per lui).

RISULTATI SECONDA MANCHE

H. Kristoffersen (NOR) 1:36.40 A. L. McGrath (NOR) +0.52 L. Meillard (SUI) +0.89 L. Pinheiro Braathen (BRA)/M. Feller (AUT) +0.95 S. Kolega (CRO) +1.07 T. Kastlunger (ITA) +1.13 T. Haugan (NOR) +1.20 D. Ryding (GBR) +1.22 A. Vinatzer (ITA) +1.27

17. S. Gross (ITA) +2.07

LA CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

Henrik Kristoffersen (Nor) 390 punti Atle Lie McGrath (Nor) 282 Marco Odermatt (Sui) 280 Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 230 Loic Meillard (Sui) 219 Clement Noel (Fra) 200 Alexander Steen Olsen (Nor) 177 Zan Kranjec (Slo) 132 Justin Murisier (Sui)/Timon Haugan (Nor) 128

18. Luca De Aliprandini (Ita) 98

19. Alex Vinatzer (Ita) 93

28. Giovanni Franzoni (Ita) 54

46. Tobias Kastlunger (Ita) 41

53. Giovanni Borsotti (Ita) 32

61. Dominik Paris (Ita) 28

69. Mattia Casse (Ita) 20

76. Stefano Gross (Ita) 17

94. Florian Schieder (Ita) 8

98. Hannes Zingerle (Ita) 7

PROSSIMA TAPPA COPPA DEL MONDO MASCHILE: DATA E LUOGO

17-21 dicembre, Val Gardena (Italia): un super-G ed una discesa