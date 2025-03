Mentre a Trondheim si è entrati nella seconda settimana dei Mondiali di sci nordico, quello alpino si prepara per un altro importante fine settimana di Coppa del Mondo. Le donne saranno impegnate ad Are per le gare di sabato 8 (ore 09.30 e 12.30) e domenica 9 marzo (ore 09.30 e 12.30) per gli ultimi appuntamenti con gigante e slalom prima delle finali. Fra le porte larghe l’Italia avrà ai nastri di partenza Federica Brignone, Marta Bassino, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti e Lara Della Mea; fra i pali stretti gareggeranno inveecee, oltre a Della Mea, Emilia Mondinelli, Martina Peterlini, Marta Rossetti, Lucrezia Lorenzi e Vera Tschurtschenthaler. Essendo le ultime due gare di specialità, questa settimana deciderà il quadro definitivo delle qualificate per le finali di Sun Valley, alle quali partecipano le migliori 25 delle classifiche più le medaglie d’oro ai Mondiali juniores. Al momento in gigante saranno presenti Federica Brignone (seconda), Sofia Goggia (tredicesima), Marta Bassino (ventiquattresima) e Giorgia Collomb, mentre in slalom si è guadagnata il posto la sola Peterlini, ventiduesima. Paris secondo in prova a Kvitfjell, brutta caduta per Casse Tornando alla Coppa del Mondo, gli uomini sono invece attesi dalle due discese di Kvitfjell in programma venerdì 7 e sabato 8 marzo alle ore 10.30. Nella prima prova ufficiale Dominik Paris, recentemente tornato sul podio – ha fatto registrare il secondo tempo ad appena 5 centesimi allo sloveno Miha Hrobat, autore del miglior crono in 1’46″88, mentre lo svizzero Franjo Von Allmen si è piazzato al terzo posto con un ritardo di 33 centesimi, un centesimo meglio del connazionale Alexis Monney.

Florian Schieder si è piazzato al sedicesimo posto, seguito da Christof Innerhofer ventunesimo, Matteo Franzoso ventinovesimo, Benjamin Alliod trentaquattresimo, Nicolò Molteni trentaseiesimo, Giovanni Franzoni quarantatreesimo e Max Perathoner sessantesimo. Brutta giornata per Mattia Casse, che si è reso protagonista di una brutta caduta finendo contro le reti di protezione. L’azzurro è stato immediatamente soccorso con la prova odierna che è stata interrotta per più di venti minuti,. Giovedì è in programma un’altra prova prima delle due gare veloci.

Collomb quinta in slalom ai Mondiali Juniores di Tarvisio

Un’assenza di spicco ad Are è quella di Giorgia Collomb, impegnata in questi giorni nei Mondiali juniores di Tarvisio – dove si è appunto guadagnata la presenza alle Finali grazie all’oro in gigante – e che sarà impegnata nei prossimi giorni sul circuito di Coppa Europa. Oggi la giovane azzurra ha preso parte allo slalom in cui si è piazzata in quinta posizione, a pochi decimi da un altro podio.

A vincere è stata la svedese Cornelia Öhlund che dopo essere stata al comando nella prima frazione ha difeso il vantaggio con il tempo complessivo di 1’28″61, con diciotto centesimi di margine sull’austriaca Leonie Raich e trenta centeesimi su Natalie Falch. Ai piedi del podio, quarta piazza per un’altra svedese, Esther Nordberg (+0″56), con Collomb quinta a 0″76. Settima a metà gara, l’azzurra ha saputo recuperare due posizioni nella seconda parte, precedendo la norvegese Jacobsen e la svizzera Buff.

Nona piazza per Emilia Mondinelli che chiude a 1″01 da Öhlund recuperando sette posizioni nella seconda discesa, percorso inverso invece per Ambra Pomarè che scivola dalla sesta piazza della prima manche alla tredicesima finale (+1″40). Quindicesimo posto quindi per Giulia Valleriani (+1″71) mentre Tatum Bieler è uscita nella seconda manche dopo essere stata decima nella prima.