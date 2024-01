Sci alpino femminile, Coppa del Mondo Jasna 2024: programma, orari e copertura tv

Quando e come seguire la Coppa del Mondo di Jasna 2024, appuntamento valevole per il massimo circuito maschile di sci alpino. Le giornate da cerchiare nella località slovacca sono sabato 20 e domenica 21 gennaio, in cui andranno in scena uno slalom gigante e uno slalom. L’Italia sarà presente nella località slovacca con 16 azzurre. Tra le porte larghe spazio a Federica Brignone, Marta Bassino, Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti, Lara Della Mea, Beatrice Sola e alla debuttante Ambra Pomarè. Protagoniste tra quelle strette, invece, Martina Peterlini, Marta Rossetti, Lara Della Mea, Emilia Mondinelli, Beatrice Sola, Lucrezia Lorenzi e Vera Tschurtschenthaler, reduci dallo slalom in notturna disputato martedì 16 gennaio in quel di Flachau (Austria).

CALENDARIO E TAPPE DELLA STAGIONE 2023/2024

Riflettori puntati soprattutto su Brignone, che proverà a difendere il pettorale rosso di leader della graduatoria di gigante. La prima inseguitrice è la campionessa elvetica Lara Gut-Behrami, in ritardo di sole 15 lunghezze rispetto alla valdostana. La diretta televisiva della Coppa del Mondo di Jasna 2024 è affidata a Eurosport 2 HD (canale 211 di Sky), a Rai Due e a Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre). Prevista anche una diretta streaming attraverso le piattaforme di riferimento Discovery +, Sky Go, NOW, DAZN e (gratuitamente) Rai Play. In alternativa, anche Sportface.it seguirà la tappa slovacca del massimo circuito, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutte le principali protagoniste.

COPPA DEL MONDO JASNA 2024: PROGRAMMA E CALENDARIO

Sabato 20 gennaio – Slalom gigante (prima manche alle ore 09.30 e seconda manche alle ore 13.00)

Domenica 21 gennaio – Slalom (prima manche alle ore 09.30 e seconda manche alle ore 12.15)