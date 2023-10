Sci alpino, Brignone: “Voglio tornare sul podio della Coppa del Mondo generale”

“Mi piacerebbe vincere qualche gara e tornare a salire sul podio della Coppa del Mondo generale”. Lo ha detto Federica Brignone che in un’intervista a Il Giorno fissa l’obiettivo per la nuova stagione. L’azzurra punta a ritornare su un podio che l’anno scorso le è sfuggito solo alle finali: “Un peccato. Negli ultimi anni non sono mai uscita dalla ‘top five’ della generale e questo è un risultato per nulla scontato. È un obiettivo, mi piacerebbe tornare sul gradino più alto del podio in qualche gara e conquistare podi in più discipline…”.

La condizione è buona: “Fisicamente sono stata bene, ho fatto un ottimo lavoro a Ushuaia, in Argentina, e sono molto soddisfatta. Ho ottime sensazioni anche sugli sci e questo è grazie alla serenità di un’estate di lavoro ma anche di divertimento. Ho giocato tanto a tennis, beach volley e un po’ tutte le attività che mi piacciono. Sono pronta per vivere al massimo una nuova stagione”. E sulle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: “Mi piacerebbe tantissimo arrivarci, competitiva come sono oggi. Come sapete non sono la più giovane, sono in giro da tanti anni. Se il mio fisico reggerà, se la mia mente starà bene e sarò motivata mi vedrete al via anche a Milano Cortina 2026″.