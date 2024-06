Sci alpino, Brignone: “Continuerò finché avrò voglia di mettermi in gioco”

Federica Brignone scalda i motori in vista della stagione 2024/2025 di sci alpino, che culminerà con i Campionati Mondiali di Saalbach-Hinterglemm, in Austria. “Sciare è quello che mi piace fare, è molto impegnativo e altrettanto molto soddisfacente. Finché avrò voglia di mettermi in gioco in questo mondo lo farò e quando non me la sentirò più allora smetterò” ha detto la pluricampionessa azzurra, intervenuta ad Aosta nel corso della Giornata nazionale dello sport.

“Sinceramente non ho niente che mi manca dal punto di vista dei risultati – ha aggiunto la valdostana classe 1990 -. Anzi, ho vinto più di quello che avrei potuto sognare da bambina. Sono già soddisfatta, faccio ancora quello che mi piace e finché sarà così allora continuerò a gareggiare. Ho scelto questa vita e questa è la cosa più bella“. “La tappa di La Thuile di Coppa del Mondo, vicino a casa, per me è una grande motivazione per la prossima stagione” ha aggiunto in conclusione Federica Brignone, una delle azzurre più vincenti della storia italiana dello sci alpino, in merito al ritorno della tappa valdostana nel massimo circuito mondiale. Brignone si lancia dunque con la consueta determinazione verso la stagione 2024/2025, che precede l’appuntamento tanto atteso per l’Italia degli sport invernali: le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.