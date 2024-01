Gigante maschile Adelboden 2024, risultati e classifica prima manche: Odermatt alieno, sorride De Aliprandini

Marco Odermatt domina la prima manche del gigante maschile di Adelboden 2024, appuntamento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino, e ipoteca la vittoria. Prova di forza clamorosa da parte del beniamino di casa, che mette a referto un clamoroso 56.15, neanche a dirlo miglior crono, rifilando oltre un secondo a tutti i suoi rivali. Il migliore degli umani è l’austriaco Stefan Brennsteiner, distante 1’04” da Odermatt e seguito dal norvegese Aleksander Aamodt Kilde, staccato di 11 centesimi. Completano la top 5 l’austriaco Feller e il norvegese McGrath, mentre al sesto posto troviamo Luca De Aliprandini, miglior italiano. Nonostante un errore, l’atleta di Cles sfodera un’ottima manche, chiusa in piena top 10 a 1’37” dalla vetta: il podio è ampiamente alla portata, specialmente se dovesse confermare l’ottimo tempo sul ripido, nell’ultimo settore.

Per quanto riguarda gli altri azzurri, applausi per Alex Vinatzer, quindicesimo a 1’73” da Odermatt, ma a soli due decimi dalla top 10. Da segnalare, anche per lui, un ottimo tempo nella parte finale (addirittura il terzo complessivo). Fuori dalla top 20 invece Hannes Zingerle (26° a +2.39) e Giovanni Borsotti (29° a +2.50), ma entrambi si qualificano per la seconda manche. Va ancora peggio a Filippo Della Vite, che arriva lungo dopo aver preso un dosso contrario e salta una porta, uscendo di scena. Non mancano i rimpianti perché era partito fortissimo (addirittura meglio di Odermatt, seppur per un solo centesimo). Niente da fare infine per Tobias Kastlunger e Simon Talacci, lontanissimi dalla top 30, rispettivamente 47° e 57°.

CLASSIFICA PRIMA MANCHE

M. Odermatt (SUI) 56.15 S. Brennsteiner (AUT) +1.04 A. Kilde (NOR) +1.15 M. Feller (AUT) +1.24 A. McGrath (NOR) +1.34 L. De Aliprandini (ITA) +1.37 R. Windingstad (NOR) +1.39 T. Favrot (FRA) +1.42 G. Caviezel (SUI) +1.46 A. Steen Olsen (NOR) +1.53

15. A. Vinatzer (ITA) +1.73 Q

26. H. Zingerle (ITA) +2.39 Q

29. G. Borsotti (ITA) +2.50 Q

47. T. Kastlunger (ITA) +3.26

57. S. Talacci (ITA) +3.68

DNF F. Della Vite (ITA)