L’uscita nel gigante di Kronplatz è stato un duro colpo, ma Federica Brignone è ancora in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo 2024/2025 di sci alpino femminile. “Sto sciando davvero bene in gigante e mi scoccia uscire così. Oggi ci tenevo particolarmente ed è difficile da mandare giù“, lo ha detto la stessa valdostana al termine dello slalom gigante di martedì a Plan De Corones. Una battuta d’arresto arrivata dopo lo straordinario fine settimana di Cortina d’Ampezzo, in cui La Tigre di La Salle ha raggiunto quei pochi traguardi ancora mancanti nella sua carriera stellare. Brignone, infatti, lo scorso sabato ha sfatato il tabù del podio nella località veneta (che il prossimo anno ospiterà le Olimpiadi) salendo sul terzo gradino del podio in discesa. Domenica poi sull’Olympia delle Tofane è arrivata anche la vittoria per dispersione in Super G. Sono diventate così 31 le vittorie in carriera in Coppa del Mondo per la valdostana classe ’90, che continua ad avere una grande fame.

In questa stagione ha fatto tre passi falsi, arrivati a Killington, Kranjska Gora e Kronplatz sempre in gigante, specialità in cui o trionfa o esce a mani vuote. Sono però già arrivate quattro vittorie e sei podi, di cui cinque nelle ultime sette gare, a conferma dell’ottimo stato di forma dell’atleta dei Carabinieri. Ottime prestazioni che proiettano Brignone oltre i 1000 punti, muro già superato dalla valdostana in quattro stagioni di Coppa del Mondo: 2020 (quando trionfò nella generale con 1378 punti), 2022 (fu terza con 1055), 2023 (quarta con 1069) e 2024 (seconda con 1581). Superare il record di punti, podi e vittorie della passata stagione non sarà una missione semplice, ma limitando gli errori si può arrivare molto in alto. Federica Brignone non deve dimostrare nulla, è già ampiamente entrata nella storia dello sci alpino (italiano e non solo), ma sognare non costa nulla. E allora andiamo a scoprire la situazione dettagliata della classifica generale e quali saranno i prossimi impegni della stagione.

CLASSIFICA GENERALE: LOTTA (NON SOLO) A DUE

La classifica generale della Coppa del Mondo 2024/2025 di sci alpino femminile dopo il gigante di Kronplatz, quando sono state completate 18 gare, vede al comando Federica Brignone con 639 punti. La valdostana ha 55 lunghezze di vantaggio sulla più temibile delle avversarie: Lara Gut-Behrami, detentrice della Sfera di Cristallo. L’elvetica è molto cresciuta di condizione dopo un avvio di stagione non al top e nelle ultime prove ha accorciato le distanze. Si preannuncia un bel duello tra l’azzurra e la svizzera, ma non bisogna sottovalutare nemmeno le inseguitrici.

La svizzera Camille Rast, la svedese Sara Hector e la croata Zrinka Ljutic sono rispettivamente terza (con 562 punti), quarta (507) e quinta (501). Tutte e tre stanno mostrando una bella costanza di rendimento e potrebbero davvero giocarsela fino in fondo, sfruttando anche un calendario più favorevole alle discipline tecniche, quelle a loro più congeniali. Proprio in virtù delle gare rimanenti, come vedremo meglio in seguito, diventa più ardua l’impresa per Sofia Goggia., al momento sesta a quota 421 punti. La bergamasca paga gli “zero” di Kronplatz (gigante) e St. Anton (discesa e Super G), ma potrebbe risalire incrementando il bottino di due vittorie e quattro podi fin qui e con altri ottimi piazzamenti in gigante.

LE PROSSIME GARE: QUANTI E QUALI SONO

Il calendario della Coppa del Mondo 2024/2025 prevede altre 17 gare, per arrivare ad un totale di 35. Si tratta di un numero inferiore rispetto allo scorso anno (quando furono 38), ma inferiore anche rispetto a quanto previsto per questa stagione. Originariamente, infatti, erano programmate 37 prove, già non perfettamente suddivise tra discipline tecniche e veloci (10 giganti, 10 slalom, 8 discese e 9 Super G). La mancanza di neve però ha costretto gli organizzatori a cancellare entrambi i giganti di Tremblant (Canada) ed è poi venuto meno anche il Super G di St. Moritz (Svizzera), aumentando l’iniquità. Per evitare di intasare troppo un calendario già molto ricco (aumentando anche il rischio di infortuni), verrà recuperato solamente un gigante di Tremblant, a Sestriere, dopo i Mondiali di Saalbach-Hinterglemm.

Prima della rassegna iridata in Austraia (4-16 febbraio), invece, si scende in pista a Garmisch-Partenkirchen e Courchevel, che chiuderà il mese di gennaio. Federica Brignone proverà a fare un ulteriore scatto in avanti nel fine settimana della velocità in Germania, mentre non dovrebbe essere al via nello slalom francese proprio per avvicinarsi nel migliore dei modi ai Mondiali. Per vedere La Tigre impegnata tra i pali stretti bisognerà quindi attendere la seconda parte di stagione. La valdostana sa bene che per la classifica generale ogni punto è importante e chiudere tra le prime trenta anche in slalom significherebbe avvicinarsi al sogno. Ma quali saranno le prossime gare? Come detto, sono 17 le prove rimanenti, così suddivise: 4 slalom, 4 giganti, 3 Super G e 6 discese. Di seguito, il calendario dettagliato delle prossime gare del massimo circuito internazionale.

Garmisch-Partenkirchen (Germania)

25 gennaio: discesa libera

26 gennaio: Super G

Courchevel (Francia)

30 gennaio: slalom

Sestriere (Italia)

21 febbraio: slalom gigante (recupero di Tremblant)

22 febbraio: slalom gigante

23 febbraio: slalom speciale

Kvitfjell (Norvegia)

28 febbraio: discesa libera

1 marzo: discesa libera

2 marzo: discesa libera

Are (Svezia)

8 marzo: slalom gigante

9 marzo: slalom speciale

La Thuile (Italia)

14 marzo: discesa libera

15 marzo: Super G

Sun Valley (Usa)

22 marzo: discesa libera

23 marzo: Super G

25 marzo: slalom gigante

27 marzo: slalom speciale