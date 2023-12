Salto con gli sci, Coppa del Mondo Lillehammer: vince la francese Pagnier

di Mattia Zucchiatti 30

Josephine Pagnier vince sul trampolino grande Hs140 di Lillehammer per la seconda prova stagionale della Coppa del Mondo di salto femminile. La francese si spinge fino a quota 272.4 punti, davanti alla canadese Alexandria Loutitt (267.5) e alla norvegese Eirin Maria Kvandal (252.8). Quarta posizione per Slije Opseth, seguita da Ema Klinec. Solo settima posizione per la giapponese Yuki Ito (241.7). Fuori dalla top 30 Annika Sieff, 32esima, e Lara Malsiner, 36esima, mentre la sorella Jessica Malsiner è stata eliminata in qualificazione e ha concluso in 46esima piazza.