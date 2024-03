Pista lunga, Mondiali Allround Inzell 2024: Lollobrigida e Ghiotto chiudono in top 5

Top 5 per Francesca Lollobrigida e Davide Ghiotto nella domenica di gare che chiude i Mondiali allround di Inzell, ultimo grande appuntamento dell’annata di pattinaggio di velocità. Sul ghiaccio tedesco della Max Aicher Arena, la 33enne di Frascati trova il quarto posto finale, alle spalle delle olandesi Antoinette Rijpma-De Jong, Marijke Groenewoud e Joy Beune, facendo così segnare il miglior risultato della carriera nella rassegna iridata allround. L’azzurra ha centrato la top 10 in ciascuna delle quattro distanze disputate: oggi sui 1.500 metri ha chiuso in settima posizione con il tempo di 1’54″19 (+1.54), mentre sui 5.000 metri ha fatto registrare il quarto tempo assoluto (6’58″75, +6.13). Sorride anche Ghiotto, che con l’assolo sui 10.000 metri ha stampato il tempo di 12’40″61 (record della pista), bissando il successo ottenuto ieri nei 5.000 metri e trovando così il quinto posto finale. Nella giornata odierna l’azzurro ha anche migliorato il suo primato personale dei 1.500 metri, chiusi in undicesima piazza con il tempo di 1’45″93, alle spalle di Daniele Di Stefano che centra la quinta posizione con il personale in 1’43″99. Per lui decima piazza in classifica generale con Michele Malfatti giunto ottavo grazie anche al quinto posto odierno sui 10.000 metri conclusi in 13’02″35.