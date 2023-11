Pattinaggio di figura, NHK Trophy 2023: Guignard/Fabbri primi nella rhythm dance

Dopo sei intense settimane che hanno portato i pattinatori a competere da una parte all’altra del globo, dal Nord America all’Estremo Oriente, il Grand Prix ISU 2023 è giunto alla sua ultima tappa con il tradizionale appuntamento giapponese del NHK Trophy ospitato quest’anno al Towa Pharmaceutical RACTAB Dome di Osaka. Nella giornata di venerdì tutti gli atleti in gara, compresi i quattro rappresentanti azzurri, sono scesi sul ghiaccio per il loro programma corto.

È iniziata nel migliore del modo la ricerca della qualificazione per le Finali di Pechino da parte della coppia italiana di danza composta da Charlene Guignard e Marco Fabbri. I campioni d’Europa in carica sono in testa dopo la danza ritmica, anche se con soli 34 centesimi di vantaggio nei confronti dei britannici Fear/Gibson, autori di un’ottima prova che li ha visti ottenere un punteggio tecnico marginalmente superiore a quello della coppia azzurra. A Guignard/Fabbri basta un primo o un secondo posto per ottenere la qualificazione, ma certamente il duo delle Fiamme Azzurre vorrà bissare il successo ottenuto al Grand Prix de France di Angers e rimanere imbattuti in questa stagione conquistando la quarta vittoria in quattro eventi. Al terzo posto, a oltre sei punti di distacco, ci sono i lituani Reed/Ambreulevicius, già terzi a Skate Canada, che dato il ritardo già importante dopo la danza ritmica devono guardarsi alle spalle dai finlandesi Turkkila/Versluis, medaglia di bronzo sette giorni fa a Espoo.

Per la specialità delle coppie d’artistico, nella quale ci sono due coppie italiane impegnate a inseguire il lasciapassare per le Finali di Pechino, al comando della graduatoria dopo la prima prova ci sono i tedeschi Hase/Volodin, che già vittoriosi lo scorso weekend in Finlandia sono a un passo dalla riconferma anche in Giappone. Seconda posizione per una delle due coppie azzurre, quella composta da Lucrezia Beccari e Matteo Guarise, che hanno pattinato senza errori il loro short program fermandosi a meno di mezzo punto da Hase/Volodin. Terzo posto per gli australiani Golubeva/Giotopolous Moore, penalizzati dall’esecuzione del triplo twist, elemento nel quale soltanto le due coppie italiane sono riuscite a ottenere il massimo livello. I vicecampioni europei Ghilardi/Ambrosini, tuttavia, sono solamente quarti nella classifica provvisoria, penalizzati da una mano a terra e una rotazione non completata da Rebecca Ghilardi sul triplo salchow in parallelo. Per loro sei punti da recuperare sulla prima posizione e tutte le speranze di qualificazione a Pechino riposte nel libero di sabato.

Piccola sorpresa nel singolo maschile, nella quale il campione del mondo in carica Shoma Uno è solamente secondo, superato dal connazionale Yuma Kagiyama, già medaglia d’argento alle Olimpiadi e ai Mondiali nel 2022. Uno ha pagato un’esecuzione non perfetta della combinazione quadruplo toeloop-triplo toeloop, presentata invece in maniera impeccabile da Kagiyama. Terzo posto per lo svizzero Britschgi, già però distanziato di quasi 15 punti dal duo di testa. Ottavo posto provvisorio per l’italiano Gabriele Frangipani, penalizzato per la caduta sul quadruplo salchow.

Nella gara del singolo donne, prima posizione temporanea per la diciassettenne statunitense Lindsay Thorngren, che è riuscita a pattinare un programma in gran parte pulito, nonostante una penalizzazione per aver sforato i 160 secondi di durata, in una serata nella quale la giuria è stata particolarmente severa nella valutazione dei salti. Infatti sia la belga Pinzarrone sia la coreana Haein Lee, rispettivamente seconda e terza classificata, hanno ottenuto votazioni negative sui salti tripli a causa di rotazioni incomplete e imprecisioni sul filo di partenza. Sarà comunque grande battaglia per le medaglie nel libero di sabato considerando che le atlete tra la seconda e la quinta posizione sono separate solamente da un punto e mezzo.

Sabato giornata conclusiva della manifestazione e della fase preliminare del Grand Prix che consegnerà la lista dei sei qualificati per disciplina che si contenderanno a Pechino dal 7 al 10 dicembre prossimi il titolo di campione del Grand Prix ISU 2023. Si inizierà prima di mezzogiorno, alle 11.50 locali (le 03.50 in Italia) con la danza libera, seguita alle 13.50 (le 05.50 in Italia) dal programma libero per il singolo donne. Più tardi, alle 17.10 locali (le 09.10 locali) il libero per le coppie di artistico e in conclusione, alle 19.30 locali (le 11.30 in Italia) il libero maschile.

I risultati della giornata

Danza su ghiaccio – Danza ritmica

1 Charlene GUIGNARD/Marco FABBRI ITA 85,27 2 Lilah FEAR/Lewis GIBSON GBR 84,93 3 Allison REED/Saulius AMBRULEVICIUS LTU 78,71 4 Juulia TURKKILA/Matthias VERSLUIS FIN 74,66 5 Loicia DEMOUGEOT/Theo LE MERCIER FRA 73,58 6 Emily BRATTI/Ian SOMERVILLE USA 71,47 7 Marie-Jade LAURIAULT/Romain LE GAC CAN 71,35 8 Lorraine MCNAMARA/Anton SPIRIDONOV USA 65,65 9 Misato KOMATSUBARA/Tim KOLETO JPN 64,12

Singolo donne – programma corto

1 Lindsay THORNGREN USA 68,93 2 Nina PINZARRONE BEL 63,44 3 Haein LEE KOR 62,93 4 Mai MIHARA JPN 62,82 5 Ava Marie ZIEGLER USA 62,04 6 Seoyeong WI KOR 60,63 7 Yelim KIM KOR 59,33 8 Yuna AOKI JPN 58,28 9 Lea SERNA FRA 56,85 10 Anastasiia GUBANOVA GEO 55,80 11 Wakaba HIGUCHI JPN 52,18 12 Lindsay VAN ZUNDERT NED 43,46

Coppie di artistico – programma corto

1 Minerva Fabienne HASE/Nikita VOLODIN GER 67.23 2 Lucrezia BECCARI/Matteo GUARISE ITA 66.77 3 Anastasia GOLUBEVA/Hektor GIOTOPOULOS MOORE AUS 64.61 4 Rebecca GHILARDI/Filippo AMBROSINI ITA 62.98 5 Chelsea LIU/Balazs NAGY USA 61.23 6 Daria DANILOVA/Michel TSIBA NED 58.61 7 Kelly Ann LAURIN/Loucas ETHIER CAN 49.18 8 Yuna NAGAOKA/Sumitada MORIGUCHI JPN 45.36

Singolo uomini – programma corto