L’Italia per la prima volta nella sua storia è sul podio dell’ISU World Team Trophy. Un’edizione della manifestazione, quella che si è conclusa quest’oggi a Tokyo, che rimarrà per sempre impressa nel palmares del nostro pattinaggio artistico. E a meno di un anno dai Giochi di Milano Cortina, dal Giappone arrivano proprio i segnali che ci si attendeva, ovvero quelli di un’Italia assolutamente in grado di giocarsi un posto sul podio del Team Event a cinque cerchi. Arriva una splendida medaglia di bronzo, il risultato che alla vigilia rappresentava un po’ l’obiettivo della nostra spedizione in Sol Levante. Stati Uniti e Giappone, come prevedibile, sono su un altro pianeta e hanno conquistato meritatamente l’oro e l’argento nella capitale nipponica.

CLASSIFICA FINALE

Stati Uniti 126 punti Giappone 110 ITALIA 86 Francia 78 Canada 72 Georgia 68

Conti/Macii secondi, bene Naki Gutmann

Dopo una prima giornata chiusa al quarto posto e un ottimo venerdì caratterizzto da un tris di podi che aveva portato l’Italia in terza piazza a discapito della Francia, nelle ultime due gare c’era solo da gestire il vantaggio tra il free program delle coppie d’artistico e quello dell’individuale femminile.

E come già accaduto ieri, ci hanno pensato Sara Conti e Niccolò Macii a mettere in ghiaccio quella terza posizione, salendo anche nella prova odierna sul secondo gradino del podio. 11 punti, quelli portati dalla forte coppia azzurra grazie a uno score di 142.26 inferiore solamente a quello del duo giapponese formato da Riku Miura e Ryuichi Kihara (145.06). I nostri portacolori sono riusciti a mettersi di nuovo alle spalle i georgiani Metelkina/Berulava, i canadesi Stellato-Dudek/Deschamps, gli statunitensi Efimova/Mitrofanov e i francesi Camille e Pavel Kovalev.

A ufficializzare la classifica finale del Team Event e certificare la medaglia dell’Italia è stato il programma libero della prova individuale femminile. Altra positiva performance da parte di Lara Naki Gutmann, che con il suo 133.13 si punteggio trova un meritato sesto posto, mentre Anna Pezzetta chiude in penultima piazza con i suoi 98.41 punti. Doppietta a stelle e strisce con Alysa Liu che si è piazzata davanti ad Amber Glenn e alla giapponee Kaori Sakamoto.