Dopo la vittoria di Kreischberg, in Austria, nella tappa di Big Air di Coppa del Mondo di freestyle, Flora Tabanelli sfiora un altro risultato di prestigio, stavolta nello SlopeStyle, a Laax, in Svizzera. L’azzurra ha chiuso al quarto posto alla quinta presenza nel massimo circuito nella disciplina. Dopo il 63.55 della prima run (terzo miglior punteggio provvisorio), Tabanelli si è migliorata fino a spingersi a quota 70,67 punti. Meglio di lei hanno fatto solo la cinese Ailing Eileen Gu, vincitrice della gara con il totale di 81,22, la canadese Megan Oldham, seconda con 72,80 e la padrona di casa Mathilde Gremaud che all’ultimo ha trovato la prova da 72,59, costringendo l’azzurra a scendere dal podio. Quinta posizione invece per la giapponese Kokone Kondo che dopo il 57.47 della prima run, si è spinta fino a toccare quota 66.37. Più della statunitense Marin Hamill, sesta, ferma al 59.97 della prima prova. Più indietro la canadese Olivia Asselin, anche lei costretta ad accontentarsi del risultato (58.88) della prima run, mentre la padrona di casa Sarah Hoefflin ha chiuso ottava con 50.33.

Con i 100 punti di oggi, la cinese Gu si porta a quota 400 superando al primo posto la stessa Tabanelli, che sale comunque a 380. Terzo posto per Mathilde Gremaud (342), mentre Sarah Hoefflin è quarta (277). Più indietro in classifica la francese Tess Ledeux (5°, 245), la tedesca Muriel Mohr (6°, 241), la cinese Mengting Liu (7°, 232), la finlandese Anni Karava (8°, 213), la cinese Ruyi Yang (9°, 186), la britannica Zoe Atkin (10°, 161).

Una classifica che testimonia la grande stagione di Flora Tabanelli che nel BigAir ha conquistato una vittoria, due secondi ed un terzo posto. Ora arrivano segnali incoraggianti anche nello SlopeStyle per la 17enne, che ha messo in fila un quarto, un quinto ed un settimo posto nelle tre finali sin qui disputate in carriera. L’appuntamento col podio è rinviato. E la data da segnare in rosso nel calendario è il 30 gennaio, quando lo SlopeStyle aprirà la prossima tappa di Aspen (Stati Uniti): dopo il turno di qualificazione del primo giorno, spazio alla finale dell’1 febbraio. Poi dal 4, sempre ad Aspen, si passerà al Big Air.

CLASSIFICA GENERALE

1 GU Ailing Eileen CHN 400.00

2 TABANELLI Flora ITA 380.00

3 GREMAUD Mathilde SUI 342.00

4 HOEFFLIN Sarah SUI 277.00

5 LEDEUX Tess FRA 245.00

6 MOHR Muriel GER 241.00

7 LIU Mengting CHN 232.00

8 KARAVA Anni FIN 213.00

9 YANG Ruyi CHN 186.00

10 ATKIN Zoe GBR 161.00

CLASSIFICA DI SPECIALITÀ SLOPESTYLE

1 GREMAUD Mathilde SUI 140

2 OLDHAM Megan CAN 29 109

3 LEDEUX Tess FRA 100

3 GU Ailing Eileen CHN 100

5 HOEFFLIN Sarah SUI 92

6 HAMILL Marin USA 90

7 KONDO Kokone JPN 69

8 ASSELIN Olivia CAN 68

9 KARAVA Anni FIN 66

10 TABANELLI Flora ITA 60