Europei curling maschile 2023, l’Italia cala il poker ad Aberdeen: battuta anche la Svezia

L’italia maschile cala il poker agli Europei di curling, in corso di svolgimento ad Aberdeen. La squadra azzurra, composta da Joël Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle), ha battuto anche la Svezia e lo ha fatto per 7-5 nella quarta partita del round robin del torneo continentale. Una prova di forza e personalità per gli italiani (accompagnati da Alberto Pimpini nel ruolo di riserva e seguiti in loco dal coach Ryan Fry) che hanno avuto la meglio in un testa a testa. La Svezia, dopo il 2-2 dei primi tre end, si issa sul 5-4 al termine del sesto parziale. Gli azzurri però, dopo aver mandato “in bianco” la settima fase, hanno pareggiato il conto nell’ottavo end. E successivamente Retornaz e compagni realizzano due punti rubando la nona mano e confermando l’ottimo momento di forma. L’Italia maschile si ripresenterà sul ghiaccio alle 21.00 odierne contro la Repubblica Ceca di Lukas Klima per confermare il punteggio pieno in classifica. Solo gli azzurri hanno fatto su quattro al maschile fin qui.