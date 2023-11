Bayer Leverkusen, parla il Ceo: “Abbiamo un ottimo rapporto con Xabi Alonso, non obblighiamo nessuno a rimanere”

Nessuna clausola d’uscita ma se Xabi Alonso dovesse decidere di accettare una nuova e più prestigiosa sfida, il Bayer Leverkusen non glielo impedirà. Il Ceo del club tedesco Fernando Carro a “Talksport”, ha commentato i rumors sul suo allenatore. “Questa clausola non esiste ma non ce n’è bisogno. Abbiamo un ottimo rapporto con Xabi e lui sa che siamo una società seria. Non obbligheremo nessuno a rimanere se non vuole, il nostro obiettivo è che stia bene e sia felice di restare con noi. Sulla carta non ci sono clausole ma gli accordi che non sono scritti sono pur sempre degli accordi e se in futuro vorrà fare qualcos’altro ne parleremo fra di noi. Spero che non succeda, significherebbe che resta con noi e che è felice a Leverkusen”, le parole di Carro.