Curling Europei Aberdeen 2023, si ferma in semifinale l’Italia: Team Retornaz sconfitto 6-7 dalla Svezia

L’Italia non riesce nell’impresa di piazzare entrambe le sue squadre in finale agli Europei di Curling in corso ad Aberdeen. Dopo il successo di ieri da parte delle azzurre guidate da Stefania Constantini ai danni della Svezia, purtroppo è arrivato lo stop in semifinale per il Team Retornaz, che finora aveva disputato un torneo impeccabile, con nove successi in altrettanti incontri. La Svezia si è presa quindi la rivincita, imponendosi per 8-6 al termine di una sfida in cui la nostra squadra si è trovata a condurre per buona parte della gara, prima di crollare nella fase finale. Nell’atto conclusivo la compagine scandinava dovrà vedersela contro i padroni di casa della Scozia, che hanno sconfitto la Svizzera. Gli elvetici saranno i nostri avversari nella finale per il bronzo in programma stasera alle 20:00.

LA CRONACA – Una sfida molto equilibrata come d’altronde si preannunciava alla vigiliadi questa semifinale. Un botta e risposta continuo sin dal primo end, in cui Retornaz permette alla nostra squadra di andare in vantaggio marcando due punti. Immediata la risposta della formazione svedese nel secondo end in cui erano di mano, così come arrivata la controrisposta dei nostri, che nel terzo end mettono a referto altri due punti per andare sopra 4-2. Nel quarto parziale arriva un primo momento importante, con ancora il nostro skip che riesce in un paio di importanti bocciate che costringono la compagine avversaria ad accontentarsi di un solo punto per il 4-3. Purtroppo l’Italia non riesce a sfruttare la situazione e ad allungare, con il quinto end che si conclude con un nulla di fatto, e un sesto in cui la mano viene poi rubata dagli svedesi che ritrovano la parità sul 4-4.

La squadra scandinava sembra crescere sempre più di colpi con il passare dei minuti, quando arriva un errore grave da parte di Edin, che boccia la sua stessa guardia. Gli svedesi vengono graziati dagli Azzurri, che non riescono a marcare più di un punto, comunque importante perché li riporta in vantaggio sul 5-4, ma che non rappresenta un cuscino di sicurezza. E infatti nell’ottavo end lo skip svedese non sbaglia e con l’ultimo tiro piazza i due punti che portano avanti i nostri avversari per la prima volta nell’intero match. L’Italia nel nono end non riesce di nuovo ad andare oltre il punto, mancando il secondo ancora una volta per pochi centimetri. Si arriva all’end finale con la Svezia che ha il martello in mano e la possibilità di chiudere: Edin e compagni non se la lasciano scappare,