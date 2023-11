LIVE – Staffetta singola mista Oestersund 2023: AGGIORNAMENTI in DIRETTA

Il live e la diretta testuale della staffetta singola mista di Oestersund 2023, gara d’apertura della prima tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Tutto pronto nella località svedese, che ospiterà le prove del massimo circuito fino a domenica 3 dicembre. Nell’evento inaugurale della stagione agonistica ogni Paese può schierare una donna ed un uomo. L’Italia si affida alla spensieratezza di Rebecca Passler e all’esperienza di Lukas Hofer, desideroso di rivalsa dopo un’ultima stagione in cui è stato tormentato dai tanti guai fisici. Riflettori puntati anche sulla classe 2001 che, soprattutto nelle gare a squadre, ha dimostrato nella passata stagione di essere un elemento dall’affidabile rendimento sia sugli sci sia al poligono. Ricordiamo, infine, che questa specialità non è inserita nell’agenda olimpica dei prossimi Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 12.30.

