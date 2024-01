Biathlon, Joanne Reid vittima di molestie e abusi: sospeso uno skiman

Un nuovo scandalo sconvolge il mondo dello sport statunitense, in particolare quello del biathlon. Joanne Reid ha infatti subito molestie e abusi sessuali per mano di uno skiman, in un periodo lungo diversi anni nel periodo in cui l’atleta americana gareggiava già con regolarità in Coppa del Mondo. Ad accertare i fatti un gruppo di controllo che supervisiona casi di questo tipo, chiamato “SafeSport”, intervenuto su segnalazione della federazione statunitense di biathlon.

Reid ha potuto contare sul sostegno della compagna di squadra Deedra Irwin, la quale ha affermato di aver dovuto intervenire più volte per proteggere la collega e compagna di team allertando così i suoi superiori anche a livello militare. L’indagine è durata 18 mesi e ha appurato il coinvolgimento di Petr Garabik in ripetute molestie sessuali e contatti sessuali indesiderati. L’uomo è stato sospeso per sei mesi e posto in una sorta di libertà vigilata fino alla fine del 2024.