Johannes Boe non sembrava aver digerito molto bene il secondo posto nella sprint che ha aperto il fine settimana di Le Grand Bornard, terza tappa della Coppa del Mondo 2024/2025 di biathlon, e allora domina l’inseguimento e ottiene la vittoria n°3 in stagione. Il campione norvegese si conferma senza rivali nella specialità, riuscendo a imporsi così come aveva fatto la scorsa settimana a Hochfilzen. Come in Austria sale sul podio Emilien Jacquelin, questa volta però in terza posizione dietro al connazionale Eric Perrot, che prosegue il suo ottimo avvio di annata. Samuelsson vola sugli sci ma con ben cinque errori al tiro non può che accontentarsi della quinta piazza davanti a Laegreid, mentre quarto è l’altro norvegese Soerum. Dopo l’exploit di giovedì, scivola nelle retrovie Martin Uldal, partito per primo giunto 21° al traguardo.

Gara in chiaroscuro per la squadra italiana, con Tommaso Giacomel che parte abbastanza male ma migliora nel prosieguo e riesce a limitare i danni, chiudendo in undicesima posizione. Lukas Hofer, partito 11° invece arriva 20°. Pessima giornata per Didier Bionaz, scivolato fino alla 45esima piazza, mentre Ceppallari è 54°.

LA PRIMA PARTE DI GARA

I due norvegesi partono di fatto appaiati dopo essere arrivato a pochi centesimi l’uno dall’altro nella gara di giovedì. Nessuno scossone nel primo giro e al poligono a terra, con entrambi perfetti al tiro a differenza di Samuelsson che invece da terzo perde un paio di posizioni. Una prima sessione con la carabina in cui gli errori sono pochi, ma tra chi sbaglia tanto c’è purtroppo Tommaso Giacomel, che dalla nona posizione di partenza si ritrova sedicesimo al termine del giro d’apertura. Bene invece Lukas Hofer che è perfetto al tiro e si mantiene alle porte della top-10, così come Bionaz che recupera qualcosa rispetto al pettorale di partenza.

Uldal e Boe proseguono insieme fino al secondo poligono, dove però il giovane norvegese incappa in due errori e consente al connazionale di poter mettere a segno il primo allungo di questa gara. Boe esce dal secondo giro con 23″ su Jacquelin, 26″ su Samuelson e 28″ su Laegreid, con Uldal scivolato in quarta posizione. Un altro errore non consente a Giacomel di risalire la classifica e la situazione non è migliore per gli altri azzurri: due errori per Hofer e altrettanti per Bionaz, entrambi attorno alla trentesima piazza.

VERSO IL TRAGUARDO

Boe sembra in una delle sue giornate di grazia e anche al primo poligono in piedi è semplicemente perfetto, aumentando la distanza rispetto agli inseguitori: Jacquelin, con un errore, è il primo a 44″ dal norvegese. Dietro di lui Perrot e Laegreid, mentre Samuelsson sbaglia due volte e rischia di compromettere definitivamente la sua presenza sul podio quest’oggi. La gara di Giacomel prosegue sulla falsariga dei primi due giri, con un quarto errore che lo mantiene sempre fuori dalla top-15. Hofer resta tra i primi 30, mentre precipita Didier Bionaz con addirittura tre errori che lo portano nelle ultime posizioni insieme a Cappellari.

Nell’ultimo poligono di questa gara arriva la prima sbavatura al tiro di Boe, il quale può in ogni caso amministrare un ampio margine su chi insegue, ovvero i due francesi Perrot e Jacquelin che riescono a salire entrambi sul podio con un buon vantaggio su Soerum, Samuelsson e Laegreid. Arriva finalmente una buona prestazione al tiro per Giacomel, che risale fino alla dodicesima posizione, così come Hofer che rientra tra i primi 20.

ORDINE DI ARRIVO

J.T. Boe (NOR) 31:25.4 E. Perrot (FRA) +27.6 E. Jacquelin (FRA) +47.5 V. Soerum (NOR) +57.5 S. Samuelsson (SWE) +1:03.6 S.H. Laegreid (NOR) +1:05.0 D. Riethmueller (GER) +1:07.9 P. Horn (GER) +1:10.8 J. Fak (SLO) +1:33.0 V. S. Christiansen (NOR) +1:43.1

11. T. Giacomel (ITA) +1:40.8

20. L. Hofer (ITA) +2:04.4

45. D. Bionaz (ITA) +3:39.2

54. D. Cappellari (ITA) +4:49.4

CLASSIFICA GENERALE DI COPPA DEL MONDO

Johannes Thingnes Boe (NOR) 504 Sturla Holm Laegreid (NOR) 399 Emilien Jacquelin (FRA) 348 Eric Perrot (FRA) 338 Sebastian Samuelsson (SVE) 323 Vebjoern Soerum (NOR) 265 Philipp Nawrath (GER) 251 Fabien Claude (FRA) 226 Quentin Fillon Maillet (FRA) 210 Martin Uldal (NOR) 201

14. Tommaso Giacomel (ITA) 191

25. Lukas Hofer (ITA) 118

33. Didier Bionaz (ITA) 62

59. Daniele Cappellari (ITA) 8

PROGRAMMA ANNECY LE GRAND BORNAND

Sabato 21 dicembre – 14:45 Inseguimento F.

Domenica 22 dicembre – Ore 12:30 Mass Start M; 14:45 Mass Start F.