Softball, Coppa del Mondo 2023/2024: le azzurre debuttano il 22 luglio col Venezuela

Ancora pochi mesi di attesa e poi scatterà il via alla fase a gironi della Coppa del Mondo di softball femminile (la prima edizione con il nuovo format), che prevede un totale di 57 partite nel mese di luglio su tre sedi differenti, in vista della fase finale nel 2024 in Italia. Le azzurre sono inserite nel girone C e faranno il suo esordio a Castions di Strada (UD) contro il Venezuela il 22 luglio alle ore 20. Nei tre giorni successivi seguono i confronti con Nuova Zelanda (il 23 luglio alle 11 a Buttrio), Canada (23 luglio alle 20 a Buttrio), Filippine (24 luglio alle 20 a Buttrio) e Giappone (25 luglio alle 20 a Castions di Strada). A seconda del piazzamento le azzurre giocheranno nel giorno del playoff del 26 luglio.

Il girone A inizierà con la sfida tra Australia e Gran Bretagna a Balbriggan, nella contea di Dublino (Irlanda), martedì 11 luglio. A seguire gli Stati Uniti sfideranno Cina Taipei e infine le padrone di casa inaugureranno la loro avventura contro il Botswana. In Irlanda si giocherà fino al 15 luglio. Il girone B invece fa tappa in Spagna, a Valencia. Nella località iberica, le contendenti per i due posti alla Fase Finale sono Portorico, Regno dei Paesi Bassi, Cuba, Cina, Sudafrica e la nazione ospitante.