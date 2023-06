Street Skateboarding Rome 2023, riparte la caccia alle Olimpiadi di Parigi 2024

E’ tutto pronto per lo Street Skateboarding Rome 2023, nuova tappa delle qualificazioni verso i Giochi Olimpici di Parigi 2024, che andrà in scena dal 18 al 25 giugno nella Capitale. L’evento fa parte di un progetto congiunto tra la Federazione Internazionale World Skate, Sport e Salute e la Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR), con la città che ospiterà fino al 2025 una delle tappe del World Skateboarding Tour Street. Presenti 275 atleti (83 donne e 192 uomini), provenienti da 57 paesi di tutti i cinque continenti.

Il presidente della FISR, Sabatino Aracu, si è detto soddisfatto della crescita della visibilità di questo sport: “Credo che abbiamo dato una bella immagine di Roma e dell’Italia. Il New York Times ci ha dedicato una pagina intera, parlando del connubio tra il monumento più iconico del mondo, il Colosseo, e lo sport più giovane del momento. L’anno scorso qui partì la Road To Paris, adesso vogliamo dare un altro colpo forte, dimostrando che i migliori atleti del mondo, tra cui campioni olimpici, si contenderanno la qualificazione per Parigi”.

Anche il presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli, ha preso la parola: “Qui al Colle Oppio siamo riusciti, col Comune di Roma, a fare una magia, trasformando un luogo iconico in uno ancora più iconico: oltre a essere una location sportiva impareggiabile, qui si è realizzata la sintesi dell’attività di Sport e Salute. Questo qualche mese fa era un luogo di dolore e spaccio, ora è un appendice del Foro Italico e un modello virtuoso di rigenerazione urbana”.

L’assessore capitolino allo sport, Alessandro Onorato, ha sottolineato l’importanza di questo tipo di eventi: “Sono utili per rinnovare la città, per comunicare Roma in un modo diverso. Questo era un posto dimenticato dalle istituzioni. Oggi abbiamo messo una delle più grandi location di Roma al servizio di tutti, con un accordo chiaro che stabiliva una manutenzione continua e che garantiva a chiunque l’accesso”. A fargli eco è stato il capo di gabinetto del Ministero dello Sport, Massimiliano Atelli: “L’importanza si palesa con la forza delle cose: un impianto recentissimo, che restituisce alla città una porzione di territorio prima caduta in abbandono, accanto a una meraviglie di questo Paese, in una tappa di avvicinamento alle Olimpiadi”.