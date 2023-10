Skateboarding, Mondiali: semifinale amara per gli Azzurri

Nei mondiali di Skateboarding di Ostia non c’è stato nulla da fare per l’Italia che sognava il raggiungimento della finale. Giornata dedicata alle semifinali maschili e femminili. Tra le donne nessuna atleta azzurra impegnata nella lotta per il passaggio del turno, dopo l’uscita di scena nella prova di ieri di Lucrezia Zarattini. Il beniamino di casa Alessandro Mazzara e l’italoamericano Alex Sorgente lottavano però per un posto nei migliori 8 della finale in programma domani.

Alessandro Mazzara riesce a chiudere una splendida line nella run numero 2 che vale 83.11 punti. Score che non permette però all’italiano di accedere alla finale per le medaglie, ma che comunque gli consente di scalare la classifica mondiale utile per l’accesso ai Giochi di Parigi e di chiudere il Mondiale di casa nel miglior modo possibile. Finisce, invece, solo sedicesimo il nostro Sorgente e fuori dalla finale. Azzurro che può comunque consolarsi con un Campionato in cui ha dato tutto e che fa ben sperare in ottica classifica olimpica. Domani spazio alle finali maschili e femminili a partire dalle 17.00.