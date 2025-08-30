Lorenzo Musetti vola nella parte calda del tabellone degli US Open eliminando Cobolli: ora uno tra Munar e Bergs

Il derby italiano tra Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli è finito nel peggior modo possibile ovvero con il ritiro per infortunio di uno dei due. il malcapitato tennista azzurro è stato quest’ultimo che ha permesso al carrarese di approdare agli ottavi di finale degli US Open, l’ultimo Slam dell’anno.

C’è da dire che la partita era già abbastanza indirizzata al momento del ritiro poiché Musetti aveva già vinto 6-3 6-2 i primi due set e aveva iniziato il terzo con tanto di break. Eloquenti però le dichiarazioni dal campo di Cobolli: “Non riesco più a tenere la racchetta in mano”

Musetti batte Cobolli: ecco com’è andato il match

Lorenzo Musetti h trovato il primo break dell’incontro al sesto game in occasione del 4-2 dopo che nei primissimi game entrambi hanno avuto la chance di rubare il servizio. Musetti è andato vicino anche a chiudere 6-2 il primo parziale, ma Cobolli ha salvato il set point a servizio salvo poi non poter far nulla in risposta.

Nel secondo set invece il break è immediato per Lorenzo che al primo gioco ottiene addirittura il servizio a zero. Cobolli non riesce a reagire e subisce anche il break numero due del set, anche se è bravo a rispondere con un controbreak. Dura poco però il momento positivo di Flavio poiché Musetti breakka ancora e chiude 6-2, salvando anche due chance di break per Cobolli.

Il terzo set dura appena tredici minuti e poi Cobolli è obbligato ad alzare bandiera bianca. Per Musetti ora attende quello ceh sarà il suo prossimo avversario ovvero uno tra Munar (44 al mondo) e Bergs (numero 48).