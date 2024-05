Playoff Serie B 2024, il Palermo elimina la Sampdoria di Pirlo: in semifinale la sfida al Venezia

Il Palermo batte 2-0 la Sampdoria al Barbera e si qualifica per la semifinale playoff di Serie B, dove affronterà il Venezia terzo in classifica. La squadra di Mignani non aveva mai vinto in casa nelle ultime sei partite del torneo (3 pareggi e 3 sconfitte), mentre nello stesso arco di tempo la Sampdoria ha conquistato 24 punti. L’odore della Serie A però risveglia i rosanero, forti di due risultati su tre nei 120′. La prima occasione è proprio dei padroni di casa. Soleri sfonda sulla sinistra e serve a centro area Brunori, che scarica spalle alla porta per l’accorrente Insigne: l’esterno ha la palla dell’1-0, ma la spreca cercando il primo palo e calciando a lato. Al 20′ Mignani perde Ceccaroni, costretto ad uscire per un problema muscolare e a lasciare il posto a Marconi. Al 34′ altra chance per i rosanero. Brunori crossa dalla sinistra, Soleri svetta di testa e schiaccia ma Stankovic in tuffo respinge.

Per la rete dell’1-0 bisogna aspettare il 43′ e un altro spunto di Brunori: il miglior marcatore del Palermo è attivissimo in veste di uomo assist e fa partire un cross dalla destra, Segre in area sfiora di testa, mentre Diakite con un tiro di mezzo esterno non perdona Stankovic. La versione bomber del difensore francese è nuovamente letale ad inizio ripresa. Al 48′ Lund crossa dalla sinistra, Diakite sfugge alla marcatura di Giordano e deposita in rete. La reazione d’orgoglio della Sampdoria è puntuale e i blucerchiati sfiorano la rete con Ghilardi che sugli sviluppi di un corner e di un’uscita a vuoto di Desplanches spedisce alta la palla di testa. Ritmi bassi nel finale di gara. Il Palermo gestisce bene, mentre la Sampdoria sembra accusare la stanchezza. Il risultato non cambia più: Palermo in semifinale playoff. La stagione della Sampdoria finisce al Barbera.