Il weekend vedrà in scena un importante appuntamento di scherma con il Grand Prix di fioretto a Torino: un’occasione che riunirà anche il “dream team” di fioretto femminile, composto da Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo. Le quattro campionesse azzurre sono state le grandi protagoniste delle Olimpiadi di Parigi 2024, in cui hanno vinto la medaglia d’argento nella gara a squadre. In particolare, per Alice Volpi, campionessa del mondo in carica, si tratta della gara di debutto in questo 2025. Proprio a Torino, la 32enne toscana vinse dieci anni fa la sua prima gara di Coppa del Mondo, a squadre.

Le gare si disputeranno alla “Inalpi Arena” del capoluogo piemontese tra venerdì 7 e domenica 9 febbraio: in particolare, il 7 e l’8 saranno dedicati alle gare di qualificazione, prima per la prova femminile e poi per quella maschile. Il clou è poi previsto domenica 9 quando andranno in scena le semifinali e le finali a partire dalle ore 18. Quella di Torino, inoltre, rappresenta l’unica tappa italiana del circuito élite della scherma mondiale, che prevede soltanto competizioni individuali.

Alice Volpi ma non solo: ecco la squadra azzurra al completo

Non solo Alice Volpi e le protagoniste già menzionate. A Torino scenderanno in pedana tutti i medagliati di Parigi, compresi, quindi, il doppio argento olimpico Filippo Macchi, oltre al campione iridato in carica Tommaso Marini e agli altri due componenti della squadra che ha chiuso al secondo la prova maschile, ovvero Guillaume Bianchi e Alessio Foconi , con quest’ultimo che è anche reduce da un doppio successo nelle ultime due prove individuali di Coppa del Mondo. In quanto Paese ospitante, l’Italia può schierare un totale di quaranta atleti, divisi equamente tra donne e uomini, oltre alla possibilità di innesti ulteriori a completamento dei gironi. Queste, quindi, le scelte operate dal commissario tecnico Stefano Cerioni.

Gara femminile: Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo, Martina Batini ed Erica Cipressa (che hanno fatto parte della squadra che vinto il bronzo a Tokyo, sempre insieme a Volpi ed Errigo), e poi Elena Tangherlini, Giulia Amore, Irene Bertini, Matilde Calvanese, Anna Cristino, Carlotta Ferrari, Aurora Grandis, Camilla Mancini, Matilde Molinari, Beatrice Monaco, Benedetta Pantanetti, Vittoria Pinna, Serena Rossini e Martina Sinigalia.

Al maschile, oltre ai già citati Filippo Macchi, Tommaso Marini, Guillaume Bianchi e Alessio Foconi, in gara anche Giulio Lombardi, Raian Adoul, Mattia De Cristofaro, Alessio Di Tommaso, Damiano Di Veroli, Davide Filippi, Giuseppe Franzoni, Federico Greganti, Matteo Iacomoni, Francesco Pio Iandolo, Francesco Ingargiola, Edoardo Luperi, Tommaso Martini, Matteo Panazzolo, Federico Pistorio e Damiano Rosatelli.

Le altre gare: il programma del weekend

Non solo il Grand Prix di Torino, però, perché nel weekend andranno in scena anche due tappe di Coppa del mondo di spada, quella maschile ad Heidenheim, in Germania, e quella femminile a Barcellona, in Spagna. La prima si terrà tra giovedì 6 e sabato 8 febbraio, per una vera e propria “classica” che propone diversi spunti di interesse per l’Italia. In pedana, infatti, ci sarà anche Davide Di Veroli, fresco di bronzo nel Grand Prix di Doha. A completare la squadra maschile guidata dal ct Dario Chiadò sono Filippo Armaleo, Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Giulio Gaetani, Giacomo Paolini, Enrico Piatti, Gianpaolo Buzzacchino, Fabrizio Cuomo, Luca Diliberto, Matteo Galassi e Simone Mencarelli.

La tappa femminile a Barcellona, invece, si terrà tra il 7 e il 9 febbraio e vedrà impegnate le olimpioniche Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio, oltre a Federica Isola, Sara Maria Kowalczyk, Roberta Marzani, Lucrezia Paulis (anche lei sul podio nell’ultimo GP in Qatar), Gaia Traditi, Alessandra Bozza, Gaia Caforio, Alice Clerici e Carola Maccagno.