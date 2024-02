Scherma, Grand Prix Torino 2024: fioretto show, 18 azzurre nel tabellone principale

E’ un tabellone femminile decisamente tricolore quello del torneo Grand Prix FIE Trofeo Inalpi di Torino, appuntamento di prestigio del calendario della scherma, e in particolare di fioretto. Sono infatti invece ben 18 le azzurre che hanno centrato l’accesso al tabellone principale, sommando le fiorettiste che già erano ammesse alla giornata di domenica per diritto di ranking, vale a dire Alice Volpi, Martina Batini, Martina Favaretto e Francesca Palumbo, e le quattordici qualificate, quasi un en plein rispetto a tutte le partenti con il Bel Paese che ha sfruttato il fattore casa che consente alla nazione ospitante di avere un numero superiore di atlete alle fasi preliminari.

Già alla fase a gironi sono arrivate le qualificazioni di Arianna Errigo e Aurora Grandis, così come per Camilla Mancini, Matilde Molinari e Benedetta Pantanetti. Superando i tabelloni principali, avanti Vittoria Ciampalini, Anna Cristino, Erica Cipressa, Olga Rachele Calissi, Marina Sinigalia, Matilde Calvanese, Carlotta Ferrari, Beatrice Monaco e Marta Ricci. Eliminate e dunque non in gara domenica, invece, Elisabetta Bianchin, Elena Tangherlini, Serena Rossini e Giulia Amore. Domani tocca agli uomini con i preliminari maschili.