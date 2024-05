Scherma, Grand Prix spada 2024: Rizzi d’argento a Cali, Isola torna sul podio col bronzo

L’Italia conquista due medaglie al Grand Prix di spada a Cali. Giulia Rizzi si prende il secondo posto davanti a Federica Isola che torna sul podio dopo due anni e mezzo dall’ultima volta. Le due azzurre nel primo turno di tabellone superano rispettivamente l’ucraina Kryvytska per 15-8 e la francese Sersot 15-14. Nel tabellone da 32 la portacolori delle Fiamme Oro batte per 15-11 la statunitense Washington, mentre la 24enne dell’Aeronautica Militare elimina Kong con lo stesso punteggio. Negli ottavi Giulia Rizzi vince all’ultima stoccata il derby azzurro contro Alberta Santuccio (che aveva superato precedentemente Chang Liu), mentre Federica Isola batte l’ucraina Kharkova 13-8. Stop tra le migliori sedici invece per Rossella Fiamingo, battuta da Nelli Differt, poi a sua volta superata da Isola. Rizzi invece ha la meglio sull’argentina Di Tella (15-9) e si guadagna la semifinale dove batte per 15-9 la brasiliana Moellhausen, mentre Isola viene superata per 15-14 dalla francese Mallo-Breton, che si impone poi con lo stesso punteggio sulla friulana nell’ultimo atto.

Eliminazione agli ottavi di finale nella gara maschile per Federico Vismara ed Enrico Piatti. La gara dei due azzurri è iniziata nel tabellone da 64 con le vittorie di Vismara sullo svizzero Bayard 15-13 e di Piatti sul coreano Lee per 15-13. Poi sono arrivate le vittorie sull’olandese Tulen 15-10 e sul venezuelano Limardo per 15-13. Per entrambi, poi, lo stop alle porte dei quarti rispettivamente contro l’egiziano Nada Saleh 15-12 e l’ungherese Kock per 15-10 chiudendo così Vismara al 9° ed al 13° Piatti. Così gli altri italiani in gara: 17° Davide Di Veroli, 26° Marco Paganelli, 27° il rientrante Gabriele Cimini, 30° Valerio Cuomo, 31° Andrea Santarelli, 38° Simone Mencarelli, 52° Giulio Gaetani.