Scherma, Coppa del Mondo spada femminile 2024: l’Italia batte la Cina a Nanchino, oro nella prova a squadre

Successo in Cina per l’Italia nella prova a squadre femminile di spada. A Nanchino, sede della tappa di Coppa del Mondo, la squadra azzurra del CT Dario Chiadò, in pedana con il quartetto composto da Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Giulia Rizzi ed Alberta Santuccio, supera le padrone di casa della Cina e conquista l’oro grazie alla vittoria per 43-34 nell’atto finale. Un successo maturato in rimonta per le azzurre che dopo cinque assalti si trovano sotto di tre lunghezze. Alberta Santuccio supera 7-5 Xu Nuo e riesce a ricucire mettendo la firma sul primo di quattro assalti vinti di fila. Giulia Rizzi batte 6-3 Junyao Tang, mentre Rossella Fiamingo porta l’Italia sul 33-28. Al resto pensa Alberta Santuccio che scava il solco definitivo contro Yu Sihan per il definitivo 43-34.

Nel percorso fino alla finale, il team delle spadiste italiane, già aritmeticamente qualificato per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, ha battuto agli ottavi di finale Israele per 45-30. Poi nei quarti, la vittoria per 42-33 sugli Stati Uniti, seguita dal successo nel penultimo atto ai danni dell’Ungheria con un verdetto di 45-39. Infine il trionfo nella finale, che chiude un week end da incorniciare. Nel sabato della gara individuale erano arrivati il successo di Giulia Rizzi e il bronzo di Alberta Santuccio, oltre al quinto posto di Rossella Fiamingo.

Finale

ITALIA b. Cina 43-34

Semifinali

ITALIA b. Ungheria 45-39

Cina b. Ucraina 45-33

Quarti di finale

ITALIA b. Stati Uniti 42-33

Ottavi di finale

ITALIA b. Israele 45.30

Classifica (18): 1. ITALIA (Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Mara Navarria, Giulia Rizzi), 2. Cina, 3. Ungheria, 4. Ucraina