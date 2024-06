Scherma, Assoluti di Cagliari: spada a Fiamme oro e Aeronautica

La quarta giornata di gare ai Campionati Italiani Assoluti di Cagliari vede il trionfo degli uomini delle Fiamme Oro e delle ragazze dell’Aeronautica Militare nella spada a squadre. Due conferme per due formazioni che erano chiamate a difendere il titolo conquistato un anno fa a La Spezia e che non hanno mancato l’appuntamento nella rassegna organizzata tra gli impianti di Monte Mixi e PalaPirastu.

La gara maschile si conclude con la vittoria delle Fiamme Oro, che schieravano Gianpaolo Buzzacchino, Valerio Cuomo, Davide Di Veroli e Marco Fichera, sull’Esercito, che vedeva schierati Gabriele Cimini, Fabrizio Cuomo, Giacomo Paolini e Francesco Pio Iandolo. Il match per il titolo si chiude con Di Veroli che fissa il 32-28 su Paolini e consente alla squadra della Polizia di Stato di centrare il quinto scudetto consecutivo nella specialità. Bronzo per l’Aeronautica Militare (Enrico Piatti, Paolo Pizzo, Matteo Tagliariol e Andrea Vallosio), che supera 44-43 al minuto supplementare la Scherma Bresso (Fabio Barbara, Federico Bollati, Mattia Loiacono e Yordano de La Caridad Suárez Santiuste), prima delle società civili e a un passo dal podio. La gara femminile ha visto invece la riconferma dell’Aeronautica Militare, che festeggia lo scudetto con Alessandra Bozza, Gaia Caforio, Marta Ferrari e Federica Isola, impostesi in finale con punteggio di 45-38 sull’Esercito di Nicol Foietta, Sara Maria Kowalxzyk, Roberta Marzani e Francesca Boscarelli.

La finale per il bronzo vede invece le Fiamme Oro, prive di Alberta Santuccio (e con Giulia Rizzi in panchina per tutta la gara, in entrambi i casi precauzione in vista degli Europei), imporsi per 45-27 con il terzetto composto da Alice Clerici, Lucrezia Paulis e Gaia Traditi, più ovviamente la scudettata individuale Giulia Rizzi, sulla Methodos Sant’Agata Li Battiati di Rossella Fiamingo (in prestito dai Carabinieri), Caterina Auteri, Sara Saladdino e Sofia Torrisi.

Tra le due finali si è celebrato anche il rituale passaggio della bandiera della Federazione Italiana Scherma: da Cagliari a Bari, da Ariana Melis, presidente del COL di Cagliari 2024, ad Andrea Vernaleone, suo omologo per quanto riguarda Bari 2025. Il presidente Fis Paolo Azzi ha voluto esprimere il suo ringraziamento al Comitato Organizzatore dell’Accademia d’Armi Athos per i campionati organizzati per la prima volta in Sardegna e l’in bocca al lupo a Bari che tornerà a ospitare la rassegna a 27 anni di distanza dall’ultima volta. Domani, nella penultima giornata degli Assoluti, in programma le prove individuali di sciabola maschile e femminile.